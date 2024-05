La Dimora Alloggio: eleganza e cultura a Casalzuigno

Inaugurata nel 2022, La Dimora Alloggio a Casalzuigno rappresenta un esempio di come il turismo lento e sostenibile possa essere promosso attraverso l’integrazione di cultura, natura e ospitalità. Situata di fronte al museo della Villa della Porta Bozzolo, un importante bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, La Dimora è stata selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, un’iniziativa della Camera di Commercio di Varese per incentivare il turismo lento nella regione.

Un connubio tra storia e natura

La posizione di La Dimora Alloggio è strategica non solo per gli appassionati di storia e cultura, ma anche per coloro che desiderano esplorare la bellezza naturale della provincia di Varese. Di fronte ai suoi alloggi si trova la Villa della Porta Bozzolo, con il suo ristorante, Il Ristorante dei Rustici, anch’esso di proprietà del gestore di La Dimora. Questa vicinanza permette di creare pacchetti vacanza esclusivi che includono visite al museo, pernottamenti, e pasti nel contesto storico della villa, offrendo un’esperienza turistica completa e arricchente.

Servizi personalizzati per ciclisti e pedoni

Come Official Point di #VareseDoYouBike, La Dimora Alloggio offre vari servizi per ciclisti, tra cui ampi parcheggi custoditi e illuminati, ideali per chi visita la zona su due ruote. La vicinanza a percorsi ciclabili e sentieri pedonali, come quelli che portano al vicino borgo di Arcumeggia, noto come il paese dei pittori, e al santuario di Santa Caterina del Sasso, rende La Dimora un punto di partenza eccellente per esplorazioni che combinano arte, cultura e attività fisica.

Un’esperienza turistica integrata

La visione di La Dimora Alloggio è quella di un turismo che valorizza e rispetta il territorio, promuovendo un’esperienza integrata che soddisfa sia il bisogno di relax che di avventura dei suoi ospiti. La possibilità di combinare soggiorni con visite culturali e gastronomiche sotto lo stesso tetto è un’attrattiva che distingue La Dimora nel panorama turistico della regione.

Prenotazioni e informazioni

Per maggiori dettagli sui pacchetti vacanza o per prenotare un soggiorno presso La Dimora Alloggio, è possibile visitare il sito web La Dimora Alloggio, seguire l’account Instagram @la_dimora_alloggio, o contattare direttamente la struttura al numero 3348916214.