La fanfara dei bersaglieri di Lonate Pozzolo pronta a partire per il raduno di Ascoli

Fine settimana ad Ascoli Piceno per la Fanfara Bersaglieri Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo, che sarà impegnata al 71esimo raduno nazionale dei fanti piumati.

Il gruppo lonatese sarà presente il 4 e 5 maggio come Fanfara d’Onore, ben conosciuta e apprezzata a livello nazionale e non solo.

La formazione musicale sarà impegnata nella due giorni di Ascoli con concerto istituzionale nella bella piazza del Popolo nel centro storico di Ascoli, conosciuta come “salotto d’italia”, considerata un museo a cielo aperto.

Non è certo il primo impegno rilevante quest’anno per la Fanfara, che già a gennaio ha partecipato a un appuntamento nel sud della Francia, mentre per il 25 aprile ha partecipato alla inaugurazione del “piazzale bersaglieri” al Museo Memoriale della Libertà a Bologna (i bersaglieri furono tra i primi reparti italiani, con la brigata Maiella, a entrare in Bologna liberata).

La cerimonia bolognese, legata alla festa della Liberazione, si è tenuta il 20 aprile, mentre al 25 la fanfara era “a casa”, a Lonate.