La fantasia decantata da 460 ragazzi per il Concorso di poesia Giacomo Ascoli

Poesie e ricordi, speranze e sorrisi, hanno accompagnato – venerdì 10 maggio – la premiazione del XII Concorso di poesia Giacomo Ascoli, scomparso per un linfoma non Hodgkin all’età di 12 anni.

La Fantasia è il tema che ha ispirato i componimenti di 460 ragazzi tra studenti della secondaria Dante Alighieri – frequentata da Giacomo – e delle classi 4^ delle scuole primarie che hanno partecipato alla manifestazione, promossa come sempre dall’Istituto Comprensivo Varese 5 e da Fondazione Giacomo Ascoli all’interno del progetto Libriamoci.

Particolarmente emozionante per Angela e Marco Ascoli, genitori di Giacomo, tornare nella scuola frequentata dal figlio per le premiazioni, com’è stato toccante durante la manifestazione, il ricordo che la preside del IC Varese 5, Patrizia Iotti, ha dedicato a Matilde, ex studentessa del Tosi di Busto Arsizio, scomparsa nel 2022 a 17 anni a causa della malattia. «Matilde per me è stata un dono – ha detto – L’abbiamo vista bella, battagliera, desiderosa di conoscere tutto e tutti. Un esempio bello, anche se sofferto». «Una storia intrisa di cruda realtà e un pizzico di poesia, che fa male mentre si legge ma che alla fine lascia un gran bene dentro», ha aggiunto utilizzando le parole scritte dalla stessa Matilde per chiudere la recensione di un libro sul blog del suo liceo.

Proprio alla memoria di Matilde è stata dedicata la prima edizione di una nuova menzione speciale del Concorso di poesia, che d’ora in poi sarà dedicata al ricordo di un ragazzo perso. “Il regno della Fantasia” di Lorenzo Messeri– 2A Dante – si è aggiudicato la menzione speciale “per il fluire armonico dei versi “che descrivono un luogo paradisiaco nel quale siamo tutti certi che sarà Matilde”, si legge nella motivazione della giuria, di cui è parte anche l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, che pure ha partecipato alla premiazione.

In tutto sono state 22 le poesie e i ragazzi premiati, suddivisi in quattro categorie per fasce di età. In particolare i versi dei primi classificati di ogni categoria sono stati tradotti e letti in dialetto dall’ex vicepreside Lidia Munaretti e da Antonio Borgato della Famiglia Bosina, regalando momenti di commozione e anche di puro divertimento ai partecipanti.

Di seguito tutti i premiati del XII Concorso di poesia Giacomo Ascoli.

CLASSI QUARTE – scuola primaria

1° PREMIO – L’ESPLORAZIONE NELLA PENTOLA – Zambon Nana – 4B FERMI

2° PREMIO – IL MONDO CHE VORREI – Signore Camilla – 4A CARDUCCI

3° PREMIO – pari merito

L’AMORE NEI BAMBINI – Tibiletti Anna – 4 BARACCA

LA FANTASIA È…UNA RONDINE – Tomasotti Diego – 4A CARDUCCI

LA FANTASIA (FUORI PIOVE) – Bruschi Elisa – 4B CARDUCCI

FANTASIA E’ (UNA BICI VOLANTE) – Zagamì Alessandro – 4A FERMI

IL MIO MONDO DELLA FANTASIA – Gottardello Edoardo – 4B FERMI

FANTASIA CON LA FANTASIA CREO – Venosi Tito – 4A MORANDI

FILASTROCCA TUTTA ROTTA – Marino Francesco – 4B MORANDI

CON L’AIUTO DELLA FANTASIA- Pigani Noemi – 4C MORANDI

Scuola Secondaria di primo grado DANTE

CLASSI PRIME

1° PREMIO – CINQUE MINUTI di Vuy Ketsia 1A

2° PREMIO – IL DOLCE NIENTE di Tchewo Jason 1F

3° PREMIO – pari merito

SAI… di Coldebella Mussati Paola 1F

IN UN ALTRO UNIVERSO di Pellegrini Martina 1H

Scuola Secondaria di primo grado DANTE

CLASSI SECONDE

1° PREMIO – LA FANTASIA (SPESSO GUARDO…) di Laudi Andrea 2C

2° PREMIO – C’È UNA BAMBINA di Schettino Linda 2I

3° PREMIO – pari merito

IL SENTIERO VERSO LA FANTASIA di Soto Cano Freysi Chiara 2D

IL REGNO DELLA FANTASIA di Lorenzo Messeri 2A

Scuola Secondaria di primo grado DANTE

CLASSI TERZE

1° PREMIO – HO CREDUTO CHE… di Voltan Rebecca 3G

2° PREMIO – VERSO L’INFINITO E OLTRE… di Agostinetto Diego 3E

3° PREMIO – pari merito

LA MIA FANTASIA di Marras Francesco 3A

LA VITA DI UN BAMBINI CIECO di Gentile Giulia 3H