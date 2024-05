La ferrovia tra Gallarate e Laveno chiuderà per tutto il mese di agosto

Stop ai treni tra Gallarate e Laveno per un mese, ad agosto: sulla tratta non passeranno treni dal 4 agosto al 1° settembre, per la realizzazione binario di precedenza per adeguamento a modulo 750 della stazione di Ternate-Varano Borghi.

Un investimento economico da 3milioni di euro, che sarà accompagnato anche dal contemporaneo intervento di consolidamento strutturale del viadotto di Besozzo, per un valore di 1.3milioni di euro.

I lavori comporteranno lo stop ai regionali Trenord Luino-Gallarate(-Milano) e ai Tilo S30 Cadenazzo–Luino–Gallarate.

Il cantiere fa parte dei diversi interventi di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastruttura del Gruppo FS Italiane, che serviranno a innalzare gli indici di puntualità, regolarità, affidabilità delle linee oltre che per il potenziamento prestazionale delle linee e potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni.

Oltre allo stop sulla Gallarate-Luino ricordiamo che è previsto anche l’importante e lungo cantiere sulla ferrovia del Sempione, linea Domodossola- Gallarate: dal 9 giugno all’8 settembre circolazione interrotta tra Arona e Premosello per lavori di adeguamento sagoma gallerie e per l‘implementazione del sistema ERTMS/ETCS L2. Nello stesso periodo circolazione a binario unico tra Arona e Sesto Calende per lavori alla travata metallica del ponte sul Ticino. Particolarlmente importante l’investimento economico: 93 milioni di euro.