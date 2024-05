La Finanza di Busto Arsizio in piscina Manara. La Procura indaga per frode in pubbliche forniture

La gestione della piscina Manara di Busto Arsizio da parte della società spagnola Forus è finita al centro di un’indagine della Procura di Busto Arsizio con l’ipotesi di frode in pubbliche forniture con il Comune di Busto Arsizio come possibile parte lesa.

Dopo le tante denunce degli utenti, anche attraverso i giornali, e la cacciata da parte dell’amministrazione comunale per la gestione giudicata carente dalla stessa giunta Antonelli, ora è il sostituto procuratore Nadia Calcaterra, attraverso un accesso della Guardia di Finanza, a volere approfondire alcuni aspetti di questa gestione.

L’inchiesta è partita dall’incidente avvenuto lo scorso febbraio quando alcuni bambini accusarono malori in acqua a causa dell’eccessiva quantità di cloro nella piscina e due di loro dovettero ricorrere alle cure dei sanitari.

Quello fu solo uno dei tanti episodi denunciati dagli utenti. In un caso precedente, ad esempio, l’acqua della vasca dei piccoli divenne improvvisamente nera a causa della rottura dei filtri ma subito dopo si verificarono infiltrazioni d’acqua dal tetto, disagi negli spogliatoi e altri problemi legati ad una manutenzione non proprio accuratissima.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato documentazione negli uffici di via Manara per verificare l’ipotesi secondo la quale sarebbero state alterate le relazioni sulle analisi dell’acqua per far apparire tutti i valori a norma di legge quando invece non lo erano. Gli accertamenti proseguiranno al fine di fare chiarezza sui risultati delle analisi.