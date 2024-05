La galleria ferroviaria tra Laveno e Castelveccana sarà illuminata

La galleria ferroviaria tra Castelveccana e Laveno Mombello – risalente al 1882 – sarà illuminata: i lavori partono quest’estate e risolveranno una criticità già denunciata in passato, che costituiva un possibile rischio per la sicurezza.

Nella seduta di ieri della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, il governo ha risposto all’interrogazione presentata dall’onorevole Andrea Pellicini sul problema della mancanza assoluta di illuminazione nella galleria ferroviaria tra Castelveccana e Laveno Mombello sulla linea Zenna – Luino – Gallarate.

Il Governo ha affermato che Rete Ferroviaria Italiana ha completato nel corso del 2023 la progettazione definitiva dell’intervento di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di emergenza della galleria di Laveno e ha quindi provveduto ad appaltare i lavori di realizzazione. La progettazione esecutiva si è conclusa nell’aprile del 2024 e ad inizio maggio il progetto è stato approvato dalle strutture tecniche di RFI. L’avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane. Per quanto concerne le tempistiche dell’intervento, esso sarà attuato per fasi e si prevede il completamento delle attività nel secondo semestre del 2025.

«La risposta del governo mi soddisfa – commenta Pellicini – e dimostra come sia importante l’azione costante di sensibilizzazione sui temi della sicurezza da parte dei sindaci dei comuni della linea ferroviaria del lago Maggiore. Ringrazio anche il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello che ha convocato una riunione sullo stesso tema per lunedì 3 giugno 2024 in Prefettura. Sarà un’occasione molto importante per fare il punto sullo stato di sicurezza della linea e sugli investimenti messi in campo da parte di RFI».

L’intervento sulla galleria s’inserisce nel più ampio piano di rinnovo della linea che ha visto limitazioni alle corse in primavera e prevede una interruzione di un mese ad agosto.

Nel 2023 la galleria era stata anche teatro dello svio di un treno merci.