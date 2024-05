La Grecia potenzia la risposta alle emergenze con tre elicotteri Leonardo AW139

Il ministero della Crisi climatica e Protezione Civile della Grecia ha firmato un contratto per potenziare le sue capacità di risposta alle emergenze attraverso l’acquisizione di tre elicotteri AW139 di Leonardo. Questi elicotteri saranno consegnati nel 2026: due saranno destinati a missioni sanitarie e di soccorso in caso di calamità, mentre uno servirà per il trasporto delle squadre di pronto intervento. L’accordo include anche supporto tecnico, logistico e un pacchetto di addestramento. Gli AW139 saranno utilizzati dal dipartimento antincendio della Grecia e basati in Attica.

La scelta è avvenuta dopo una rigorosa gara d’appalto gestita dall‘Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Grecia 2.0”.

Questi elicotteri, noti per la loro qualità, versatilità e capacità di missione, miglioreranno significativamente le operazioni di soccorso in tutto il territorio nazionale, affrontando sfide operative complesse. L’AW139 è già ampiamente utilizzato a livello globale con oltre 1400 unità ordinate e più di 4 milioni di ore di volo accumulate, ed è impiegato in numerose applicazioni tra cui elisoccorso, ricerca e soccorso, ordine pubblico e supporto all’industria energetica.

Leonardo è un’importante azienda internazionale nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza, con una presenza significativa in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e una vasta rete di società controllate e partecipazioni. Nel 2023, Leonardo ha registrato ordini per 17,9 miliardi di euro, con ricavi consolidati di 15,3 miliardi di euro.