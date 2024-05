La Juventus vince la Coppa Italia: un gol di Vlahovic piega l’Atalanta

Con una rete di Dusan Vlahovic dopo appena 4′ di gioco, la Juventus ha conquistato la Coppa Italia di calcio, sconfiggendo 1-0 l’Atalanta all’Olimpico di Roma. Per i bianconeri è il quindicesimo successo nella seconda competizione nazionale. (foto: Juventus)

Gara vibrante nella capitale, con la Juve arrivata da sfavorita all’appuntamento contro una Dea che stava attraversando un grande periodo di forma. La rete di Vlahovic, imbeccato da un bel lancio di Cambiaso, ha però subito cambiato la storia del match, con i nerazzurri che raramente si sono resi pericolosi nel primo tempo.

Nella ripresa non sono però mancate le emozioni: l’Atalanta ha sfiorato il gol con un tiro (deviato) finito fuori di un soffio e, in seguito, con una conclusine di Lookman che ha colpito la base del palo alla destra di Perin. La Juve ha protestato per un mancato rigore su Vlahovic, poi andato a segno ancora su cross di Cambiaso ma in leggero fuorigioco. Rete annullata al VAR.

Un legno (traversa) anche per i bianconeri, colto da Miretti pochi minuti dopo il palo di Lookman, poi la partita si è protratta sino al 99′ quando Perin ha fatto suo un pallone alto chiudendo così la partita. Nel finale espulso Massimiliano Allegri per proteste: l’allenatore toscano lascerà la Juve ma lo farà con un trofeo non certo scontato.

Altra delusione invece per la squadra di Gasperini che sta disputando un’altra stagione eccellente ma che per la terza volta dopo il 2018 e il 2021 perde la finale per la “coccarda” (la prima contro la Lazio, la seconda proprio con la Juve). Gli orobici hanno però un’altra occasione: la finale di Europa League contro i – fortissimi – tedeschi del Bayer Leverkusen a Dublino il 22 maggio.