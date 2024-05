La lettera aperta delle Acli di Tradate non viene affissa. Carmela Tascone: “L’invito al voto non è propaganda elettorale”

Le lettera aperta alla cittadinanza scritta dal Circolo Acli di Tradate avrebbe dovuto, nelle intenzioni del circolo cittadino dell’associazione, essere affissa negli spazi per la pubblicità, ma così non è avvenuto.

Spiega la presidente provinciale delle Acli di Varese Carmela Tascone in una nota: «I manifesti, con il contenuto della lettera, non sono stati affissi dalla locale Concessionaria perché considerati alla stregua di materiale di propaganda elettorale intesa direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori e pertanto da affiggersi negli appositi spazi elettorali messi a disposizione dei comuni. Ma il contenuto della lettera non ha nulla di propaganda elettorale, si pone solo l’obiettivo di sollecitare i cittadini a non disertare le urne, in vista di una responsabilità condivisa che viene prima di ogni specifico indirizzo di voto che rimane, ovviamente, nella disponibilità di ciascuno».

«Invitare ad andare a votare appartiene semplicemente ad un maturo senso civico e le Acli lo hanno», conclude la nota firmata dalla presidenza provinciale delle Acli di Varese.