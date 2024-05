La lista “Obiettivo Brinzio” si presenta agli elettori

La lista civica “Obiettivo Brinzio” si presenta agli elettori in un evento pubblico lunedì 3 giugno alle ore 20:15 alla sala superiore del Museo della Cultura Rurale Prealpina (via Trieste 24), per un incontro pubblico con i candidati.

«Questo evento rappresenta un’occasione fondamentale per presentarvi le nostre idee, discutere insieme le iniziative future, ascoltare le vostre proposte e rispondere a tutte le vostre domande. La vostra voce è fondamentale per noi: la partecipazione attiva dei cittadini è il cuore pulsante di una comunità viva. Questo incontro è un’opportunità unica per farvi sentire, influenzare le decisioni future e collaborare alla costruzione di un paese migliore per tutti.»”, spiegano gli organizzatori rivolgendosi ai cittadini di Brinzio.

«Superfluo sottolineare che le porte sono aperte a tutti: vi aspettiamo numerosi e pronti a condividere idee, progetti e speranze per il futuro di Brinzio. Non mancate!», concludono dalla lista.

Al termine, sarà offerto un rinfresco.