La noce di Angera si avvicina alla riapertura: pubblicato il bando di gestione

Sono passati sette anni da quell’incendio che, nel 2017, portò alla chiusura del La Noce, il chiosco comunale sul lungolago di Angera pronto a riaprire.

Oggi – 17 maggio – è infatti stato pubblicato il bando per individuare un nuovo conduttore. L’obiettivo è riuscire a rilanciare un luogo di aggregazione che da generazioni porta sulla sponda lombarda del Lago Maggiore moltissimi turisti alla ricerca di una giornata di relax, svago e ristoro.

Percorrendo viale Libertà si può notare una struttura rinnovata e riformulata, ormai pronta per essere consegnata al nuovo conduttore e ai clienti. L’area è ancora recintata ma solamente per motivi precauzionali, in attesa che vengano completati gli ultimi ritocchi. Mancano infatti alcuni dettagli di finitura per il completamento delle terrazze, fino al posizionamento di alcuni vasi d’arredo del dehors e alla piantumazione di verde lungo la rampa. Fino alla posa dell’insegna, che sarà l’ultimo dettaglio per dare l’ufficialità del ritorno in scena del chiosco Lido La Noce.

Il bando pubblicato dall’amministrazione comunale rimarrà pubblicato almeno 30 giorni. Tra le mansioni previste c’è la gestione della struttura con la terrazza panoramica che si affaccia sul Lago Maggiore. Ma anche l’eventuale gestione spiaggia a lato che, previ accordi col demanio, potrebbe essere arredata con sdraio e ombrelloni per i clienti. Inoltre, l’amministrazione comunale si sta adoperando col demanio perché in futuro si possa posizionare anche un pontile.

L’auspicio è che la spiaggia e il nuovo chiosco siano a disposizione già per l’estate a seguito della presa in carico da parte del gestore degli spazi.

«Un traguardo fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che fin dall’inizio si è attivata per risolvere tutte le criticità e riconsegnare ai cittadini un luogo da sempre molto caro agli angeresi», le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici, Simona Piscia.

«Si conclude un iter iniziato lo scorso ottobre. Nonostante i tempi lunghi dati dalla burocrazia, siamo riusciti a pubblicare il bando – aggiunge l’assessore al Turismo, Giacomo Baranzini -. Questo, insieme al programma degli eventi estivi che uscirà a inizio della prossima settimana, è il primo passo concreto per rilanciare il turismo e il commercio angerese. Anche se sappiamo che la strada è solo all’inizio».