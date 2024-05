Fine settimana denso di appuntamenti e ricco di buone notizie quello dell’11 e 12 maggio per la Osa Saronno Libertas. Le fasi regionali dei Campionati di Società hanno visto in questi giorni i ragazzi impegnati a Nembro, nel bergamasco e le ragazze a Bergamo. Entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi obiettivi, 11700 punti per i ragazzi e punti in 14 gare per le ragazze, guadagnandosi così il diritto di partecipare alle finali nazionali dei Campionati di società.

Galleria fotografica La Osa Saronno si qualifica alle fasi nazionali dei Campionati di società 4 di 10

A Nembro gli atleti della Osa si sono classificati terzi nella generale con 12471 punti. Tra i risultati di maggior rilievo il 1° posto di Lorenzo Bruschi nel giavellotto (67,40 m), il 2° di Filippo Cappetti nei 200 (21.36), e il 3° sia di Filippo Migliano nel martello (58,09 m) sia di Mirko Partenope nei 5000 (14:59.09). Degni di nota anche il 4° posto di Manuel Maldifassi nei 400 h (54.11), il 5° di Edoardo Luraschi nei 400 (47.52), sempre il 5° del giovanissimo Felipe Bullani sui 100 (10.82), il 6° di Alessandro Arrius, specialsta del decathlon, nei 110 h con 15.21. Molto bene anche la 4×100 Molina, Bullani, Mattiuz, Donati, con il 4° posto finale e il tempo di 41.78, e la 4×4 tutta Juniores Carli, Volontè, Mastrobuono, Verzì (3:26.05)

A Bergamo invece l’obiettivo raggiunto delle ragazze Osa era quello di completare 14 gare. Tra i migliori risultati citiamo i 7° posti di Martina Cattaneo nei 3000 siepi (11:36.57) e di Vittoria Radaelli nell’asta (3,35), ma ottimi valori in termini di punteggio, come il 12.60 di Roberta Raviotta nei 100, il 4:47.33 della Junior Ilaria Mazzoccato nei 1500, le due staffette 4×100 Lorusso, Torretta, Napolitano, Raviotta (51.35) e Leo, Beccegato, Luraschi, Pintus (51.40). Bene anche la staffetta 4×400 mista Juniores e Promesse Beccegato, Cattaneo, Celotto, Torretta con 4:13.44.

A settembre, quindi, finale argento per i ragazzi e Finale B per le ragazze, con sedi ancora da definire. Tanti anche gli atleti che in questo fine settimana hanno totalizzato ottimi punteggi per il campionato U23, sia maschile sia femminile, o hanno staccato il pass per i Campionati Italiani di categoria o per il Challenge.