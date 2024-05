La pittura dell’anima incontra la poesia all’oratorio di San Giovanni a Buguggiate

L’evento si prospetta come un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella poesia, per lasciarsi trasportare dalle emozioni e per scoprire nuovi orizzonti interiori

Un nuovo evento culturale è in programma nei giorni 11 e 12 maggio, e avrà luogo tra le suggestioni delle mura seicentesche dell’Oratorio di San Giovanni a Buguggiate.

L’Associazione Obiettivo Cultura, da anni impegnata nella promozione di iniziative artistiche e culturali, propone un esperimento coinvolgente: l’incontro sinergico tra pittura e poesia, al fine di esplorare e esprimere sentimenti, emozioni e turbamenti. Le protagoniste di questo evento saranno due donne di straordinario talento: Viviana Poli, pittrice dell’anima, ci guiderà in un viaggio introspettivo attraverso le sue opere, mentre Gaia Croce, giovane e promettente poetessa, trarrà ispirazione dalle creazioni di Viviana, dando vita a una performance poetica di grande energia e intensità.

Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente a questa esperienza unica. Dopo aver contemplato le opere di Viviana e ascoltato le poesie di Gaia, avrà l’opportunità, tempo permettendo, di prendere parte a un “atelier delle emozioni”. Questo spazio all’aperto, adiacente all’Oratorio di San Giovanni, sarà un luogo dove, guidati dalle artiste stesse, potranno sperimentare un breve viaggio emotivo alla scoperta di sé stessi, utilizzando carta, matite, colori e pennelli per esprimere liberamente le proprie sensazioni e riflessioni.

L’evento si prospetta come un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella poesia, per lasciarsi trasportare dalle emozioni e per scoprire nuovi orizzonti interiori. Un’appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della bellezza e della creatività.