La poesia salverà il mondo? A Brezzo di Bedero se ne parlerà con Silvio Raffo

Domenica 19 maggio alle 18, l’associazione Casa Paolo di Brezzo di Bedero darà il via a un ciclo di “aperitivi con l’autore”, incontri dedicati alla presentazione di interessanti libri seguiti da un momento conviviale, con l’obiettivo di trasformare la propria sede in un luogo non solo di cultura, ma anche di incontro e aggregazione.

La serata inaugurale sarà condotta dal rinomato poeta, traduttore, saggista e drammaturgo Silvio Raffo, che presenterà il suo libro “L’ultimo poeta”, edito da Elliot. In quest’opera, l’autore mette in luce la mancanza di sensibilità verso l’arte e la poesia nel mondo contemporaneo, dominato dall’interesse per l’utilità pratica, il potere economico e il materialismo. Raffo invita pertanto a “salvare lo Spirito e la Bellezza attraverso la difesa della Letteratura e della Poesia”, proponendo un romanzo giallo che si trasforma in un viaggio alla scoperta della perfezione. La trama segue un insolito viaggiatore che atterra all’aeroporto di un’isola spagnola, incaricato da una donna chiamata Madame di eliminare i partecipanti a un importante convegno internazionale, durante il quale si discuterà del futuro della letteratura e del presunto genocidio della poesia sulla Terra. A dialogare con l’autore sarà Linda Terziroli, docente e scrittrice.

Silvio Raffo, autore di oltre dieci romanzi tra cui “La voce della pietra” (finalista al Premio Strega nel 1997, ora pubblicato da Elliot) da cui è stato tratto il film omonimo di Eric Howell con Emilia Clarke, e “Il segreto di Marie-Belle”, vincitore del Premio Lord Byron, ha curato numerose opere tra cui “L’amore che non osa”, che presenta in Italia le poesie di Alfred Douglas, e “Natura, la più dolce delle madri”, una raccolta delle poesie di Emily Dickinson. Inoltre, ha scritto la biografia “Io sono nessuno. Vita e poesia di Emily Dickinson” e curato l’antologia “Muse del disincanto”, dedicata alla poesia italiana contemporanea. Le sue sillogi poetiche “Esserci” (De Piante) e “L’estasi insicura” (Interno Libri) sono candidate al Premio Strega Poesia 2024.

L’associazione Casa Paolo è nata nel 2006 da un gruppo di persone già attive nel proporre attività culturali presso l’immobile di proprietà del Comune di Brezzo di Bedero. Grazie al contributo finanziario del Comune e alle risorse umane e intellettuali dei suoi soci, l’associazione è diventata un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del paese, promuovendo iniziative nel campo musicale e artistico. Rinnovato il direttivo, l’associazione si impegna a continuare questa missione, preservando l’abitazione donata al Comune dal musicista Paul Baumgartner come luogo privilegiato di condivisione dell’arte e della musica, anche grazie al pregiato pianoforte anch’esso oggetto di donazione.

Il prossimo “aperitivo con l’autore” è previsto per domenica 9 giugno, sempre alle 18 presso Casa Paolo, con ospite Laura Veroni, autrice de “L’ombra della sciarpa blu”, edito da Morellini.