La polizia arresta un uomo per l’incendio all’appartamento in centro a Varese

Per l’incendio dell’appartamento di via Verratti avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, la polizia di Stato ha proceduto all’arresto di una persona accusata dell’incendio.

L’allarme è scattato attorno alle 19:15 per del fumo che proveniva da un piano superiore in una casa nella centralissima strada di Varese, rimasta chiusa per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco e l’ufficio previdenziale generale della questura, con diverse volanti. Non si sono registrati feriti, ma gli accertamenti della polizia hanno portato all’individuazione di un possibile sospetto, che è stato arrestato flagranza di reato.

Si tratta di un cinquantenne residente in città, che potrebbe aver avuto a che fare proprio con il luogo in cui sono state appiccate le fiamme. Sulla dinamica sono in corso ancora accertamenti ordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, sempre a cura della polizia di Stato. L’appartamento si trova ora sotto sequestro su ordine della magistratura di Varese.