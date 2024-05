La Preside del IC Varese 3 ricorda la maestra Laura Dalla Fiore: “Mancherà a tutti noi”

“La comunità educativa dell’Istituto Varese 3 Vidoletti sgomenta e affranta piange la scomparsa di una sua insegnante: la maestra Laura Dalla Fiore“.

Inizia così la lettera scritta dalla preside Silvia Sommaruga, dirigente scolastico del IC Varese 3 in ricordo dell’insegnante della scuola primaria Canetta di Sant’Ambrogio appena deceduta, all’età di 60 anni (la quarta da sinistra nella foto sopra, assieme alle colleghe della scuola Canetta).

“Di certo la maestra Laura non faceva l’insegnante: lo era come persona con grande capacità di motivare, comunicare e aiutare ogni allievo che ha avuto la fortuna di averla come docente – afferma la Preside – Laura era davvero punto di riferimento per le colleghe e ispirazione per gli allievi e per i genitori. Permetteva agli alunni di dare il meglio di sé e scoprire una conoscenza che in qualche modo già si sta formando e che deve solo essere valorizzata e indirizzata”.

In ricordo della maestra Laura, la Preside cita Papa Francesco

Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine.

Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere.

E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola.

Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola.

Papa Francesco

“La maestra Laura mancherà a tutti noi, di sicuro: alle colleghe del plesso Canetta di S.Ambrogio e a tutto il personale della scuola, alle famiglie e ai piccoli di oggi e di ieri che l’hanno incontrata sul loro cammino di crescita”, conclude la Dirigente scolastica.

Di seguito il testo integrale della lettara in ricordo della maestra Laura Dalla Fiore.

La comunità educativa dell’Istituto Varese 3 A.Vidoletti sgomenta e affranta piange la scomparsa di una sua insegnante: la maestra Laura Dalla Fiore. Di solito in questi casi si è soliti dire : “non ci sono parole”.

Io, dirigente dell’Istituto, a nome di tutti il personale, con fatica per l’emozione, proverò a trovarle. Le maestre sono figure significative e importanti nella formazione del bambino proprio perché sono coloro che insegnano ai piccoli i primi contenuti scolastici e li conducono ed educano a stare al di fuori della propria famiglia. Alla primaria si imparano, oltre alle diverse discipline, anche le regole del rispetto dei propri compagni e di figure autorevoli , come sono appunto gli insegnanti. Il lavoro delle docenti è particolarmente delicato perché hanno a che fare con dei soggetti in fase di crescita sui quali la loro influenza sarà determinante, insieme a quella dei genitori, per la formazione degli adulti che i bambini diverranno in futuro. Molte volte ci si preoccupa di come bisogna fare scuola, di quali programmi svolgere, di quali progetti organizzare o di quali libri scegliere. Penso che si sbagli proprio la domanda.

Per fare scuola non bisogna fare, ma occorre essere. Si studia per poter essere un buon insegnante, si ascolta e si prosegue nella continua innovazione prima di sé e delle proprie capacità didattiche ed educative per poi essere credibili con i propri allievi. Di certo la maestra Laura non faceva l’insegnante: lo era come persona con grande capacità di motivare, comunicare e aiutare ogni allievo che ha avuto la fortuna di averla come docente.

Laura era davvero punto di riferimento per le colleghe e ispirazione per gli allievi e per i genitori. Permetteva agli alunni di dare il meglio di sé e scoprire una conoscenza che in qualche modo già si sta formando e che deve solo essere valorizzata e indirizzata. La maestra Laura mancherà a tutti noi, di sicuro: alle colleghe del plesso Canetta di S.Ambrogio e a tutto il personale della scuola, alle famiglie e ai piccoli di oggi e di ieri che l’hanno incontrata sul loro cammino di crescita. Silvia Sommaruga

Dirigente scolastico IC Varese 3 Vidoletti

I funerali di Laura Dalla Fiore avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Barasso giovedì 9 maggio alle ore 15:30.

