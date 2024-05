La primaria di Cazzago Brabbia e Inarzo sul podio nazionale del 14° Festival Dantesco

«Onorati e grati» i bambini e insegnanti della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo (IC di Azzate), per il successo riscontrato dal loro cortometraggio “Commedia in blu” che si è aggiudicato il 3° posto del 14° Festival Dantesco.

La manifestazione si è conclusa a Roma lo scorso 17 maggio ed era stata aperta lunedì scorso al Cinema Castellani di Azzate in occasioone della prima proiezione assoluta di tutti i 10 corti finalisti del Festival Dantesco, inclusa la Commedia in blu degli alunni della Pascoli, applauditissima dai bambini e dalle loro famiglie.

Il corto però è piaciuto anche alla giuria qualificata di Roma, presieduta da Maurizio Fiorilla – docente di Filologia della letteratura Italiana presso l’Università Roma Tre – che ha messo il cortometraggio dedicato all’amore tra Dante e Beatrice guidato dalle note dell’intramontabile Volare, sul podio.

«Un grazie speciale va a tutti i nostri bambini e alle nostre bambine per l’entusiasmo, l’impegno , la meraviglia nel compiere questo viaggio con Dante e Beatrice nel Paradiso – commenta la coordinatrice della primaria di Cazzago Brabbia e Inarzo, Marzia Giorgetti – Grazie di cuore perché attraverso il vostro amore puro e incondizionato e lo stupore nei vostri occhi ci avete fatto Volare!»