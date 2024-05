La questione morale, primo appuntamento del comitato varesino “ricordo Berlinguer”

Il primo appuntamento “Rinnovamento della politica e questione morale” è in programma per mercoledì 8 maggio, ore 21.00 presso il Salone Estense di Varese

Primo appuntamento del programma definito dal comitato varesino “ricordo Berlinguer” con il patrocinio del Comune di Varese.

La questione morale:

«(…) i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un “boss” e dei “sotto-boss”.

(…) La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano”

(intervista a Enrico Berliguer di Eugenio Scalfari, La Repubblica, 28 luglio 1981)

Più di quarant’anni dopo, in un mondo profondamente cambiato, le parole di Enrico Berlinguer ci appaiono attuali e incalzanti. La “questione morale” pare essere dirimente per sanare un discorso politico che si è, inutile girarci intorno, perso e svuotato di senso e che non è più credibile agli occhi delle masse e degli elettori. Elettori che, infatti, sempre più numerosi, disertano il momento dove massimamente si esprime e onora la vita democratica: il voto. Le urne restano un luogo vuoto, disabitato, che non sa più raccogliere speranze e bisogni della collettività.

Proprio da questo tema il Comitato varesino “Ricordo Berlinguer” ha deciso di partire e avviare le sue riflessioni sull’oggi e sul senso e il modo di fare politica. Il primo appuntamento “Rinnovamento della politica e questione morale” è in programma per mercoledì 8 maggio, ore 21.00 presso il Salone Estense di Varese.

A condurre l’incontro saranno l’On. Pietro Folena (autore di “I ragazzi di Berlinguer” e “Enrico e Francesco. Pensieri lunghi”) e Pierpaolo Farina (fondatore e curatore del sito www.enricoberlinguer.it e autore di “Casa per casa, strada per strada”, raccolta dei discorsi del segretario del PCI).

Il confronto sui temi, trasparenza, etica, necessità e urgenza di rinnovamento, sarà arricchito da quello che è anche un confronto generazionale, fra chi Enrico Berlinguer e l’epoca calda della passione politica l’ha vissuto in prima persona e chi, come il giovane Farina, è nato alla fine di quell’epoca, a ridosso dello scioglimento del partito Comunista e degli scandali di Tangentopoli.

L’incontro vuole essere un momento di riflessione condivisa con chi sente l’urgenza di una riflessione profonda e non occasionale sul valore e sul senso di etica e morale necessari per ridare dignità e passione al discorso politico.