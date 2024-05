“La salute in un talk”, ciclo di incontri legati alla prevenzione al benessere con gli specialisti di Humanitas Mater Domini a Castellanza

In occasione del 50 di elevazione a città, nasce “La salute in un talk”, la prima edizione d un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla prevenzione, allo stile di vita e al benessere che prenderà il via nel mese di Maggio, con il Patrocinio del Comune di Castellanza. Con gli specialisti di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care si parlerà di come prendersi cura della propria salute.

“La salute in un talk” è un ciclo di incontri gratuiti, cinque appuntamenti dedicati ognuno ad un tema di attualità. Dalle nozioni di primo soccorso alla prevenzione cardiovascolare, dallo stress e problemi intestinali alla menopausa, ogni appuntamento vuole promuovere la cultura della salute e con essa sensibilizzare sull’importanza di stili di vita corretti, diagnosi precoce e percorsi di cura sempre più personalizzati.

Relatori gli specialisti di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care, con l’obiettivo di dialogare con la comunità su importanti temi rivolti al benessere quotidiano, oltre a fare chiarezza su ogni eventuale curiosità.

«Per noi è importante essere un punto di riferimento per la città di Castellanza e per l’intero territorio, perché la cultura della salute non ha confini. Ecco perché a maggio scendiamo in campo con questa nuova iniziativa, un’ulteriore opportunità per avvicinare sempre più le persone alla cultura della salute e fornire una chiara e corretta informazione. Questo grazie alla professionalità e disponibilità dei nostri specialisti», afferma Alex Carini, amministratore delegato di Humanitas Mater Domini.

Con il patrocinio del Comune di Castellanza, gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Civica e l’Istituto Universitario Carolina Albasio. La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione: «Collaborare con le istituzioni e le associazioni che operano in ambito sanitario, per offrire interventi di prevenzione, attraverso screening e conferenze è uno degli obiettivi della nostra amministrazione – dichiara il vice sindaco Cristina Borroni -. Questo ciclo di incontri rientra nella programmazione degli eventi nella ricorrenza dei 50 anni di città e ringrazio Humanitas Mater Domini e tutti gli specialisti che si sono resi disponibili a trattare argomenti di estrema utilità per i nostri cittadini».

LA SALUTE IN UN TALK: IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

30 maggio – Orario: 20.30 – 21.30

Corso di Primo Soccorso. Cosa fare nel caso di emergenze sanitarie, malori o incidenti.

Carlo Maino, Responsabile Pronto Soccorso di Humanitas Mater Domini

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/881182118437?aff=oddtdtcreator

6 giugno – Orario: 20.30 – 21.30

“Pancia gonfia? Reflusso gastroesofageo? Come lo stress influisce sulla salute del nostro intestino?”

Benedetto Mangiavillano, Responsabile Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia di Humanitas Mater Domini e specialista dei centri Humanitas Medical Care

Istituto Universitario Carolina Albasio – Via L. Pomini, 13

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/881183322037?aff=oddtdtcreator

10 ottobre – Orario: 20.30 – 21.30

Malattie cardiovascolari: conoscerle per prevenirle

Cecilia Fantoni, cardiologa e capo sezione del Laboratorio di Emodinamica di Humanitas Mater Domini e specialista dei centri Humanitas Medical Care

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/881184064257?aff=oddtdtcreator

17 ottobre – Orario: 20.30 – 21.30

Come sopravvivere alla menopausa in un mondo frenetico

Elena Corradini, ginecologa di Humanitas Mater Domini

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/881184325037?aff=oddtdtcreator

7 novembre – Orario 20.30 – 21.30

Artrosi d’anca e ginocchio. Grande problema? Soluzioni “mini invasive”

Fabio Zerbinati, Responsabile Ortopedia e Traumatologia di Humanitas Mater Domini e specialista dei centri Humanitas Medical Care

Istituto Universitario Carolina Albasio – Via L. Pomini, 13

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/881185518607?aff=oddtdtcreator