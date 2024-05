La solidarietà di Forza Italia Saronno per i manifesti della Tovaglieri imbrattati

Forza Italia Saronno condanna il raid vandalico di un gruppo di sedicenti autonomi con firma A cerchiata che ha imbrattato in città i manifesti di Isabella Tovaglieri, candidata Lega, con frasi ingiuriose e minacciose.

Il partito stigmatizza l’accaduto, esprime solidarietà alla candidata e invita ad abbassare i toni soprattutto nel rispetto degli avversari, che «si ricorda non sono nemici da combattere ma persone con idee da rispettare anche quando sono diverse dalle nostre. Il rispetto che si pretende dagli altri va espresso in primo luogo agli altri».

Proseguono dalla sede saronnese degli azzurri: «Strappare e vandalizzare un manifesto elettorale esprime arroganza ingiustificabile. Le elezioni sono espressione di democrazia e la stessa si esprime col rispetto nei confronti di alleati e di avversari. L’elettore sceglierà secondo coscienza e sarà in grado di giudicare non solo le idee ma anche i modi scelti per esprimerle e i comportamenti adottati, anche quelli nei confronti degli avversari. Buona e sana campagna elettorale a tutti».