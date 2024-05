La storia non si dimentica, Anpi Fagnano Olona racconta Matteotti

Una serata per immergersi nella storia, grazie al racconto di cosa avvenne a Giacomo Matteotti e a un focus sulla Fagnano anni Venti. Appuntamento venerdì 31 maggio a Fagnano Olona con la Sezione Anpi con il professor Beppe Nigro e lo storico Mezzanzanica. Ingresso libero

Sono passati cento anni dalla sua morte, ma la sua forza d’animo e il suo coraggio non sono stati dimenticati.

Ciò che fece Giacomo Matteotti è intessuto fortemente nella nostra storia, con quella coraggiosa sfida ai soprusi fascisti che pagò con la vita.

Cento anni dopo il suo omicidio, in questo anniversario importante per la storia italiana, in tutto lo Stivale si celebrano eventi che raccontano – soprattutto alle nuove generazioni – chi fu Giacomo Matteotti e perché è nostro dovere ricordarlo.

A Fagnano Olona avverrà tutto questo, con una mostra, una lezione storica del professor Beppe Nigro dal titolo “Matteotti, deputato socialista, martire antifascista” e un approfondimento sulla storia locale, grazie al ricercatore Claudio Mezzanzanica, che riporterà le lancette del tempo alla Fagnano anni Venti, testimoniando la vita in Valle Olona in quegli anni, fra antifascismo e speranza di un domani diverso.

Alla regia Anpi Fagnano Olona, pronta a impegnarsi ancora una volta per ricordare e far ricordare cosa fece a noi italiani il fascismo, togliendo la libertà. Ingresso libero.