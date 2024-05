La Svizzera vince l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest

La Svizzera ha vinto l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest 2024, che si è tenuto a Malmö, in Svezia, con il brano di Nemo intitolato The Code.

Dopo Lys Assia (nel 1956) e Celine Dion (Che partecipò nel 1988 con la Confederazione Elvetica), Nemo riporta il microfono di cristallo dai nostri vicini di casa per la terza volta a 36 anni dall’ultima vittoria.

Dopo di lui sono arrivati la Croazia, con il brano di Baby Lasagna “Rim Tim Tagi Dim”

e terza la Francia con il brano di Slimane “Mon amour”. Settimo posto per l’Italia con Angelina Mango e il suo “La Noia”.

CHI È NEMO

Nemo Mettler ha 24 anni, è nato a Bienne, nel cantone di Berna e si definisce persona non binaria (in tedesco vuole essere identificato con il pronome neutro, in inglese con they).

Ha cominciato la sua carriera giovanissimo, quasi 10 anni fa, e per perseguire la sua carriare musicale si è anche trasferito a Berlino. Da ragazzino inizia a pubblicare in maniera indipendente i propri brani, ma il debutto ufficiale arriva con l’uscita dell’EP Clownfisch. È con Du (Tu) che arriva la ‘quasi consacrazione’, con il quarto posto tra i singoli in patria.

Nel 2018 riceve diversi riconoscimenti per il ‘miglior artista svizzero’ e per la ‘miglior canzone svizzera’, poi partecipa alla versione svizzera della trasmissione ‘Il cantante mascherato’ arrivando al quinto posto. Il 29 febbraio è stato scelto da una giuria per rappresentare la Confederazione Elvetica all’Eurovision