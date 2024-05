La Ultra di Saronno, anche quest’anno si assegnano i titoli italiani

Valenza nazionale de La Ultra di Saronno, in programma l’8 e 9 giugno. La gara sarà infatti Campionato Italiano Iuta per la specialità della 24 Ore su pista, sia assoluto che di categoria, e sarà valida per il 22° Grand Prix Iuta oltre che per l’11° Criterium Regionale Zona Nord.

Un’attestazione di stima per gli organizzatori della manifestazione ancora giovanissima, essendo al suo terzo anno di vita e che in poco

tempo è salita ai vertici dell’ultramaratona italiana. Oltre alla prova sulle 24 Ore sarà possibile in alternativa partecipare alla 6 oppure alla 12 Ore. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale Fidal.

A ospitare la gara sarà il Centro sportivo comunale “Colombo-Gianetti” in via Biffi a Saronno, con giro antiorario e partenza per la 24 Ore alle 10:00 del sabato, per la 12 Ore alle 22:00, per la 6 Ore alle 4:00 del mattino di domenica in modo da concludere tutte le prove in contemporanea. Come nelle sue due edizioni precedenti, la gara è abbinata alla storica staffetta 24×1 Ora, giunta alla bella età di 39 anni di vita.

All’interno della staffetta si conferma il Memorial Mario e Pinuccia, per gli atleti donna e uomo più longevi all’interno della stessa squadra. L’orario di partenza della staffetta è lo stesso de La Ultra 24 ore, le 10:00 dell’8 giugno. Nel 2023 i vincitori della 24 Ore risultarono lo spagnolo Eduardo Cebrian Martinez de Lagos con 208,444 km e Laura Maria Birolini con 131,446 km. Nella gara a squadre prima assoluta l’Azzurra Edil L.Colombo con ben 381,312 km.

Le prime 3 corsie saranno riservate alle prove individuali, le altre tre a quella a squadre. Da notare che alle 18:00 partirà al centro del campo di calcio la Baby Staffetta, per bambini dai 4 ai 12 anni con iscrizione gratuita anche in loco e massimo di 100 presenze, con merenda finale per tutti.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 31 maggio, ma per La Ultra verrà anticipata in caso di raggiungimento del tetto massimo di 70 iscritti.