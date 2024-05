La Uyba accoglie coach Caprara: “Un privilegio allenare Busto Arsizio”

Prima giornata bustocca per coach Giovanni Caprara, arrivato proprio oggi in città per svolgere un primo, breve allenamento con le Farfalle presenti e soprattutto per la conferenza stampa di presentazione negli spazi della E-Work Arena.

Ad accogliere il nuovo allenatore biancorosso, il presidente Giuseppe Pirola, l’AD Gianluigi Viganò, il direttore sportivo Carmelo Borruto e il direttore generale Mattia Moro.

Le prime parole sono di Giuseppe Pirola, soddisfatto dell’arrivo di un allenatore dello spessore di Caprara: «Sono contento della scelta e anche nelle precedenti stagioni da parte mia ho sempre avuto il desiderio di avere un coach di questa qualità, che inoltre conosce molto bene il mondo della pallavolo. Nel nostro primo incontro Giovanni mi ha detto che ha sempre avuto il desiderio di allenare questa squadra, in questo palazzetto, ho capito che era davvero la scelta giusta. Come società accogliamo oggi un allenatore esigente, che vuole giocare bene a pallavolo e che cura ogni dettaglio nella preparazione di ogni gara. Ci impegneremo per metterlo nella condizione di poter lavorare al meglio».

Alle parole di Pirola fanno eco quelle del DS Borruto che per anni è stato assistente di Caprara in diverse società e che quindi conosce bene molto bene il tecnico: «Quando sono stato chiamato a diventare direttore sportivo e ci siamo seduti intorno a un tavolo per disegnare la UYBA del futuro, il primo nome che mi è venuto in mente è stato proprio quello di Caprara. Quello che mi ha sempre colpito di lui è il suo essere diretto e la sua professionalità. Quando ci siamo sentiti è stato semplice entrare in sintonia per il progetto e poi abbiamo trovato una quadra anche su tutto il resto. Lo ringrazio per avere accettato e ringrazio la società. Adesso speriamo che il campo ci dia ragione».

La parola è passata quindi a Giovanni Caprara che ha sottolineato il suo desiderio di riuscire a fare qualcosa di straordinario in un palazzetto dove tante volte ha giocato come avversario e che lo ha sempre affascinato: «Per me è un grandissimo privilegio venire a Busto. Sono profondamente innamorato di questo palazzetto, di cui amo i colori. Amo l’atmosfera che si respira e in oltre 25 anni carriera ad alto livello, l’unico trofeo che mi ha dato emozione è stato lo scudetto di Busto anni fa. Vedere un gruppo di giocatrici che non aveva mai vinto nulla, arrivare sul gradino più alto del podio e fare una cosa così straordinaria mi ha colpì, così come mi ha colpito vedere il grande lavoro di gruppo fatto da dirigenza, staff tecnico e atlete».

Coach Caprara ha anche espresso la sua voglia di riuscire a costruire una squadra partendo da un gruppo di ragazze con grande potenziale ancora da sviluppare. Alla domanda di cosa si aspetta per la nuova stagione, coach Caprara ha ammesso di non saperlo ancora, ma di una cosa è certo: «Non dobbiamo aspettarci di fare cose meravigliose subito, ma dobbiamo cercare di crescere ogni giorno e ogni giorno cercare di fare meglio di quello precedente».

Insomma, la UYBA 2024/2025 non sarà ancora la squadra da cui aspettarsi da subito grandi vittorie, a sarà una squadra chiamata a dare ogni giorno il meglio, dove ognuna delle persone che fanno parte della squadra, lavorerà per il bene del club.

«Voglio che le ragazze arrivino ogni giorno in palestra con l’obiettivo di migliorare. Io ho la responsabilità di indicare a ciascuna di loro quale è il suo ruolo e quali sono le sue responsabilità nei confronti del gruppo. Lavorare sodo con il cuore tutti i giorni, spingere sempre e acquisire di giorno in giorno step tecnici per poter diventare più competitivi».

Insomma, coach Caprara ha le idee ben chiare e nel triennio che lo lega a Busto, ha l’obiettivo di lasciare il segno e perché no, restare allenatore della UYBA ancora per tanti anni, alla ricerca di quell’impresa meravigliosa della Yamamay 2012 targata Parisi.