La Varesina riprende il Piacenza e si guadagna i playoff. Caldiero in Serie C

La Varesina ferma il Piacenza sul 2-2. Le fenici grazie a questo punto si qualificano alla semifinale dei playoff. Tra una settimana al “Garilli” ci sarà una sorta di rivincita della partita di oggi, perché i biancorossi con questo pareggio si sono classificati secondi. La promozione al prossimo campionato di Serie C se l’è guadagnata il Caldiero Terme che ha vinto per 4-2 in trasferta contro il Villa Valle. Gli ospiti passano subito in vantaggio con Recino che trasforma un calcio di rigore per un fallo di Pertosa ai danni di Artioli. Il raddoppio arriva all’inizio del secondo tempo con una magia di Ndoye. La Varesina poi reagisce e grazie a Manicone e ad un rigore trasformato da Orellana riesce a pareggiare. La partita si conclude sul punteggio di 2-2 e i rossoblù concludono al quinto posto con l’Arconatese con la squadra di mister Marco Spilli avanti per differenza reti.

Calcio d’inizio

La Varesina inizia la partita con un 4-2-3-1. In porta c’è Basti. In difesa spazio a Coghetto, Pertosa, Amoabeng e Ciuffo. A centrocampo torna titolare Guidetti affiancato da Grieco. Sulla trequarti agiscono Sali, Orellana Cruz e capitan Gasparri. La punta è Manicone.

Mister Rossin risponde con un 4-4-2. L’estremo difensore è Moro. Il quartetto difensivo è composto da Napoletano, Silva, Baudouin e Artioli. In linea mediana vengono schierati Gerbaudo e Corrado. Le due ali sono Kernezo e Ndoye. In attacco c’è la coppia D’Agostino-Recino.

Dirige l’incontro il signor Silvio Torreggiani di Civitavecchia coadiuvato dai signori Gigliotti e Mallimaci

Primo tempo

Dopo un avvio piuttosto blando, al 17’ arriva l’episodio che cambia la partita con un rigore per il Piacenza, causato da un fallo di Pertosa che atterra Artioli, imbeccato da D’Agostino. Recino si presenta sul dischetto e spiazza Basti, per il vantaggio del Piacenza. Reazione immediata della Varesina con Gasparri che mette un cross con il destro con Sali che per poco non riesce a trovare la deviazione decisiva, con il pallone che finisce tra le braccia di Moro. Alla mezz’ora ci prova Guidetti, ma il suo tiro esce a lato. Al 34’ Grieco tenta la fortuna su punizione, ma il suo destro impegna Moro che allontana la minaccia. Successivamente ci prova Manicone che si gira in area ma il suo destro è molto debole e l’estremo difensore biancorosso blocca facilmente. Dopo 2 minuti di recupero si chiude la prima frazione di gara. Le squadre vanno a riposo con il Piacenza in vantaggio per 1-0. Per entrambe le squadre non arrivano buone notizie dagli altri campi. Il Caldiero è in vantaggio per 4-0 a Villa d’Alme e l’Arconatese è avanti 1-0 sulla Clivense.

Secondo tempo

Al primo minuto della ripresa Ndoye segna il 2-0 con un bellissimo destro a giro che bacia il palo alla destra di un immobile Basti. Gerbaudo e Recino hanno subito l’occasione per fare anche il terzo gol, ma Basti in entrambe le situazioni si fa trovare pronto. Reagisce la Varesina con Orellana che serve Grieco che tira a botta sicura dai sedici metri e trova la deviazione decisiva di un difensore avversario con il pallone che finisce in corner. Al 12’ Manicone con il destro dal limite dell’area trova l’angolino basso e segna il gol del 2-1 e riapre la partita. Orellana vicinissimo al pareggio rientra sul sinistro e tira sul primo palo con il pallone che esce di un soffio. Al 28’ Orellana viene imbeccato benissimo da Sali cerca si saltare il portiere e viene steso e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il numero 10 delle fenicie e spiazza Moro per il gol del 2-2. Pochi istanti dopo Vitale libera Orellana di tacco e il 10 calcia di sinistro, ma non trova la porta. L’ultimo brivido per la Varesina arriva dall’ultimo calcio d’angolo a favore del Piacenza con Recino che mette in mezzo un pallone pericolosissimo, ma nessuno dei suoi riesce a spingerlo in porta. Alla fine dei 6 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della stagione regolare. La Varesina pareggia 2-2 con il Piacenza e si guadagna l’accesso ai playoff. Il Caldiero Terme vince 4-2 a Villa d’Almè ed è promosso in Serie C.