La versione di Luis: Scola traccia il bilancio stagionale della Pallacanestro Varese

Luis Scola parla – dopo parecchi mesi – in pubblico con un incontro informale convocato alle 14,30 con la stampa varesina. GLI AGGIORNAMENTI a seguire

BIALASZEWSKI – Non sarà lui il coach della prossima stagione. Ho un ottimo rapporto con lui, nato a Milano e sono felice che abbia potuto fare la prima esperienza da capo allenatore con noi. Ora abbiamo deciso così.

SISTEMA DI GIOCO – Io non sono l’allenatore e nessuno lo è al di là del coach. Le scelte sono sue. Noi abbiamo un sistema di gioco che non è né mio né di Tom né di nessuno. Tante cose fatte in attacco sono ancora quelle di Roijakkers o di Brase, ognuno porta qualcosa perché il modello è in evoluzione costante.

BILANCIO GENERALE – In generale: sono molto contento. Il progetto continua con il settore giovanile il crescita continua, con la squadra femminile di cui siamo contenti e quella in carrozzina che ha ritrovato la Serie A. Abbiamo fatto cambiamenti positivi nella dirigenza sia per la parte basket sia per quella aziendale e siamo anche riusciti a crescere a livello di tifosi nonostante i risultati dell’anno scorso. La squadra nella seconda parte di stagione ha raggiunto un bel livello del gioco, non siamo invece contenti del risultato finale in campionato. E per filosofia non vogliamo fare cambiamenti lungo la stagione.

GIOCATORI – Non parliamo tanto di giocatori individuali in pubblico: se tre uomini sono andati male, nella stessa stagione ce ne sono tanti che sono andati bene. A livello di strategia non ce n’è una che va meglio delle altre: non c’è squadra nel mondo in cui tutti i giocatori che arrivano facciano bene, noi vogliamo piuttosto che il bilancio sia positivo. E nel nostro caso è molto positivo.

MANNION – Nico ha cambiato la squadra ma la cosa più importante è che abbia valutato la possibilità di venire qui e poi che abbia scelto Varese. Una cosa che fino a due-tre anni fa era impensabile. Oggi per noi è più facile che in passato di poter pensare a queste operazioni perché abbiamo accesso a un altro livello di giocatori, il che non vuol dire che sempre sarà possibile prenderli. La terza cosa importante è che sia contento di essere qui: ciò non vuol dire che resti di sicuro però la sua soddisfazione aiuta molto il lavoro della società.