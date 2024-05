L’Academy Varese batte Napoli e vola alle finali nazionali U17

Finale nazionale confermata per l’attuale gruppo under 17 della Varese Academy: i giovani biancorossi diretti da Andrea Gardini hanno vinto lo spareggio di Arezzo contro Napoli centrando così la qualificazione al torneo tricolore in programma ad Agropoli tra il 20 e il 26 maggio prossimi.

Netto il successo del gruppo già capace di vincere il titolo nazionale Under 15: il punteggio finale (51-68) è frutto anzitutto di una partenza a razzo della Conforama capace di tenere Napoli a soli 8 punti nel quarto iniziale contro i 22 dei varesini.

La Gevi è stata poi brava a recuperare e a riportarsi sino a -4, ma nel terzo periodo nuovo e decisivo allungo di Academy che ha poi controllato nel periodo finale. Tre in doppia cifra per la squadra di Gardini con Zanitelli top scorer a quota 20 seguito dall’accoppiata Bottelli-Ewanke, rispettivamente con 17 e 16 punti.

La città di Varese proverà ora a portare un’altra squadra alle finali di Agropoli: questa sera (lunedì 13, ore 21) in via Sottocosta a Gallarate i Roosters affrontano il derby con Cantù con in palio un altro posto per il torneo tricolore.