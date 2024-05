L’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese supporta il turismo dei territori di confine

L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco, Varese sempre più vicina ai progetti di sviluppo dei territori di confine.

E’ quanto emerge dal sostegno fornito a due progetti di Interreg, uno riguardante le province di Como, Lecco e Sondrio, e l’altro le province di Varese, Como e il Canton Ticino.

Il primo progetto al quale l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco, Varese ha dato il proprio sostegno è denominato “D.Qua-D.LÀ – Data Quality for Discovering Local Amenities”, ed è promosso dal Politecnico di Milano – Polo di Lecco, dalle Province di Como, Lecco e Sondrio e dalla Città Metropolitana di Milano, oltre che dalla SUPSI.

Il secondo progetto è denominato “SMILE – Strategia per la Mobilità Leggera in Provincia di Varese, Como e Canton Ticino” ha per Capofila italiano la Provincia di Varese e Capofila Svizzero la Repubblica e Cantone Ticino.

In entrambi i casi, vengono affrontate le sfide poste dal turismo di massa nelle regioni di confine tra Italia e Svizzera, mirando a fornire alle amministrazioni locali strumenti efficaci per il monitoraggio e la gestione dei processi decisionali, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità turistica e migliorare l’attrattività locale gestendo le risorse e i servizi in maniera efficace. Un progetto che rappresenta un approccio innovativo e integrato al turismo, al trasporto e allo sviluppo economico locale, senza dimenticare gli oltre 75.000 transiti giornalieri dei lavoratori oltre confine.

A favore di tali spostamenti, peraltro, con gli Enti capofila di Regione Lombardia e del Cantone e con il supporto operativo dell’Agenzia era già stato completato il progetto Interreg S.M.I.S.T.O – Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia, che aveva indicato e condiviso percorsi di trasporto pubblico locale sostenibili a favore dei lavoratori, per i quali i contatti in corso con le autorità competenti dei due Paesi in materia di “cabotaggio”, ossia della possibilità di fare servizio indifferentemente nei due paesi, potranno dare un ulteriore e definitivo sviluppo alla mobilità transfrontaliera far Ticino e Lombardia.

“Riteniamo le due iniziative coerenti con i nostri obiettivi – dichiara il Presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco, Varese, ingegner Giovanni Stefano Galli – e pertanto abbiamo espresso il nostro interesse e supporto ritenendo che i risultati progettuali potranno avere ricadute positive sulla gestione della mobilità nei territori di competenza. E’ nostro interesse facilitare il dialogo e la collaborazione con la rete di operatori del territorio e per favorire la divulgazione dei risultati”.