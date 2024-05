L’arte iraniana di Narjes Ghorbani alla Ghiggini

Nuovo progetto espositivo per la storica Galleria Ghiggini di Varese. Sabato 4 maggio alle ore 17.30 inaugura la mostra personale “Expansione of the moment” di Narjes Ghorbani. Il potere del colore e del segno sono le peculiarità distintive del lavoro della pittrice iraniana. Tonalità intense avvolgono ed evidenziano un tracciato sinuoso indice dello scorrere dell’esistenza. La ricerca dell’artista è introspettiva, viscerale ed energetica. Colore sofferto, colore amato: un messaggio dipinto carico di speranza e di coraggio. Pittura come vita, portavoce di ragionamenti e sentimenti.

«Davanti all’opera di Narjes Ghorbani – spiega Valeria Brignani – ho capito che la sola forza che abbiamo per sconfiggere l’oscurità è l’immaginazione. Non è forse nella natura stessa della speranza, l’arte di immaginare il bene quando intorno sembra trionfare il male? Perché credere ancora nell’amore, in mezzo alla ferocia, è un atto creativo.»

«La mostra offre uno sguardo profondo sulla complessità delle dinamiche umane, esplora la caducità dei momenti e la loro espansione nel tessuto dell’eternità – scrive Amin Zarif – rivelando la bellezza e la complessità dell’esistenza. Ogni dipinto è un viaggio emotivo sull’esistenza e sulla relatività del tempo.»

Narjes Ghorbani (Teheran 1983) nella sua città natale dipinge fin da adolescente; nel 2012 si trasferisce in Italia, a Milano, dove studia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e presso l’Università NABA. La ricerca di Narjes Ghorbani si sviluppa su diversi livelli: è pittrice, scultrice e stilista.

“EXPANSION OF THE MOMENT”, opere di Narjes Ghorbani

Testi a cura di Valeria Brignani e Amin Zarif

Catalogo digitale sul sito www.ghiggini.com

Inaugurazione: sabato 4 maggio, ore 17.30

Orario: da mercoledì a sabato 10-12.30/16-19

Visitabile fino al 1 giugno 2024, ingresso libero

@ghiggini1822 / #freeadmissionforart