L’artista varesina Carla Pugliano riceve alla Camera dei Deputati il premio internazionale “Arte & Cultura”

Si è volta nei giorni scorsi a Montecitorio nella Sala della Regina sede della Camera dei Deputati la cerimonia di premiazione del Premio Art Global “Arte & Cultura”:a ricevere il prestigioso premio, oltre a molti personaggi dello spettacolo e della cultura italiana, anche la pittrice varesina Carla Pugliano.

Arte & Cultura 1° edizione è stato un appuntamento importante per dare corso a un interessante percorso di promozione e valorizzazione della cultura, dell’arte e della comunicazione Italiana che ha visto la partecipazione di personaggi importanti che hanno segnato e continuano a segnare il panorama socioculturale e artistico Italiano.

La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Sala Regina di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.

L’ evento realizzato su iniziativa dell’Onorevole Aldo Mattia, deputato membro della commissione Ambiente di Montecitorio, già dirigente nazionale della Coldiretti, è stato curato da Angiolina Marchese, presidente dell’associazione stessa insieme a Rosanna Vetturini Art Curator. Ha moderato l’incontro la giornalista Barbara Castellani.

L’artista Varesina è stata insignita del Premio con questa motivazione:

“Desideriamo esprimere la nostra più profonda ammirazione per il tuo straordinario talento nell’arte figurativa. Ogni tua opera è un capolavoro che cattura l’essenza della vita e della bellezza in modo unico e coinvolgente. Il tuo uso magistrale dei colori, delle forme e del segno trasmette emozioni profonde e suscita riflessioni che vanno ben oltre la superficie. Ogni tocco è carico di significato, ogni dettaglio contribuisce a creare un’esperienza visiva indimenticabile. Il tuo lavoro è più di una semplice rappresentazione visiva, è un’esplorazione dell’anima umana, delle sue gioie del suoi dolori, delle sue contraddizioni. Hai il dono di rendere tangibile l’intangibile e di comunicare concetti complessi attraverso l’arte visiva. Grazie per la tua audacia nell’affrontare temi profondi e controversi, per la tua capacità di sfidare gli spettatori a pensare in modo critico e per la tua costante ricerca di nuove forme di espressione. Con i migliori auguri per il tuo futuro artistico.Art Global”

Oltre a Carla Pugliano Sono stati premiati personaggi famosi quali: Roberto Ferri, Giovanni Gasparro, Mal, Pippo Franco, Maria Giovanna Elmi, Fausto Roma, Karen Thomas, Eleonora Vallone, Lello Gaudiosi, Luigi Salsini, Giacomo Rosa, Patrizia Lo Feudo, Ilian Rachov, Gennaro Ruggiero, Anton Giulio Grande, Fabrizio Federici, Viviana Cuozzo, Carmen Di Stasio, Giusy Regalino, Michi Grassi, Michele Spanò.