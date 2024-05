L’assessore alla cultura del Comune di Torino in visita a Busto Arsizio

Ieri l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Torino, Rosanna Purchia, è stata accolta in città dalla vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli. Una visita che ha avuto come tappe principali le mostre di May fiber, la biblioteca comunale (dove l’ospite ha incontrato il sindaco Antonelli), il battistero di San Filippo e la biblioteca capitolare. Non è mancata una rapida visita al Santuario di Santa Maria.

«È stata l’occasione per un gradevole momento di riflessione sui rispettivi saloni del libro – dice l’assessore Manuela Maffioli – quello di Torino appena concluso, per noi un modello da cui prendere spunto e imparare buone prassi, e BA Book ancora in corso in città. Il nostro festival è di dimensioni certamente minori, ma ha dietro lo stesso entusiasmo, la stessa convinzione e la stessa necessità. La cultura è una necessità e noi cerchiamo di rispondere a questa necessità con una grande offerta».

Un incontro che ha visto le due amministratrici sulla stessa lunghezza d’onda e che potrebbe preludere ad una futura collaborazione tra i due eventi e tra le due città, come ha sottolineato l’ospite torinese: «È una gioia per me essere qui e intrecciare le esperienze dei nostri due saloni – dice Rosanna Purchia – Trovo molto intelligente la concomitanza, è un’opportunità per intercettare tanti autori, e sono certa che in futuro potremo pensare a meravigliose collaborazioni. Conoscevo Busto perché la frequentavo quando lavoravo a Milano al Piccolo Teatro, l’ho trovata migliorata, è una città elegante, direi salottiera, in cui c’è un’esplosione di cultura in tutte le sue declinazioni, non manca niente. Mi sembra di stare in una metropoli a misura d’uomo, che ti fa sentire in comfort zone».

Durante la giornata Rosanna Purchia ha anche avuto modo di conoscere alcune rappresentanti del Tavolo letteratura.