“Laudato Si’”: una serata con Mario Agostinelli per un nuovo sguardo sulla crisi climatica

Con “Laudato Si’, niente di questo mondo ci risulta indifferente”, martedì 21 maggio si rinnova la kermesse tra parole e musica che riunisce soci Coop Lombardia, Libera Varese, Anpi Busto Arsizio e Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago in occasione della Festa della Repubblica. Per la seconda volta, inoltre, l’evento si inserisce tra le iniziative della festa dell’oratorio San Filippo Neri, “Sotto il tetto che ci unisce” (10-26 maggio) in collaborazione con il Teatro Manzoni.

L’iniziativa, in programma nella sala di via Calatafimi 5, alle ore 21.15, vede come protagonista Mario Agostinelli per parlare di ambiente e dare voce alle parole dell’enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco. Il relatore della serata, attualmente Presidente dell’Associazione Laudato Si’, durante gli anni dell’Università è stato attivo nel movimento studentesco, partecipando da vicino

al ‘68-‘69 milanese. Dopo la laurea ha lavorato come ricercatore chimico-fisico per l’Enea presso il CCR di Ispra. Nel 1974 diviene sindacalista e organizza per la FLM i corsi delle 150 ore, poi nel sindacato dei tessili, infine nella CGIL Lombardia di cui è stato segretario generale dal 1995 al 2002. Nel 1987 ha guidato la battaglia referendaria per il “No al nucleare”. Sul piano

internazionale opera da anni nel Forum Mondiale delle Alternative e nel Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre. È portavoce del Contratto Mondiale per l’energia e il clima.

Così, per l’evento in programma al Teatro Manzoni porterà la sua esperienza e le sue riflessioni per sensibilizzare il pubblico presente in sala riguardo a temi sempre più caldi e attuali quali la crisi climatica, il rispetto per l’ambiente che ci circonda e la giustizia sociale. Come consueto, Agostinelli sarà accompagnato, tra un intervento e l’altro, dalle note della Filarmonica di Sacconago diretta da Marco Ferrario.

«A causa della crisi socio-ambientale a livello globale si rende necessario e urgente un cambiamento sia a livello personale che collettivo cominciando dagli stili di vita. – commenta Libera Varese – La Laudato Si’ di Papa Francesco analizza la situazione in cui viviamo e suggerisce alcune linee di orientamento e percorsi di dialogo. Mario Agostinelli ci guiderà nella scoperta della profondità dell’enciclica verso una conversione ecologica integrale. L’Associazione Libera ritiene infatti che giustizia ambientale e giustizia sociale siano le condizioni imprescindibili per vivere in pace e in un mondo libero dalle mafie».

«Continua la tradizione del concerto per la Festa della Repubblica organizzato da Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, con varie Associazioni, fra le quali ANPI – commenta il presidente di ANPI Busto Arsizio, Liberto Losa –. L’iniziativa di quest’anno è dedicata all’amore e alla cura per la terra che costituisce l’habitat meraviglioso – ma ora esposto a seri rischi – nel quale si sviluppa la vita dell’intera umanità. È un invito alla consapevolezza di una priorità assoluta – l’impegno per la salvaguardia del pianeta – che interessa il mondo intero e al tempo stesso i comportamenti di ciascuno di noi. A momenti di riflessione su questi temi, in dialogo con Mario Agostinelli, si accompagneranno, come sempre, brani della straordinaria musica di Filarmonica Santa Cecilia».

Aggiunge la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago: «Come ogni anno, in prossimità della Festa della Repubblica, ci proponiamo di organizzare, in collaborazione ormai storica con Anpi, Libera e Comitato Soci Coop Busto A. Cassano M., un evento culturale, dove parole e musica si intrecciano, con l’obiettivo di portare all’attenzione tematiche sociali. Quest’anno il tema dell’ambiente, con la testimonianza autorevole di Mario Agostinelli, ci permette di dare voce alle parole dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, perché “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”».

Entrata gratuita fino a esaurimento posti. Biglietti disponibili presso Colorificio S. Michele (via Quintino Sella, 18) e Cartoleria Ul Carté (via P. R. Giuliani, 5).