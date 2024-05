Laveno Mombello, un seminario dedicato agli sportivi amatoriali

Il Comune di Laveno Mombello, in collaborazione con il Centro Medico Major, promuove stili di vita sani e il benessere psico-fisico attraverso un seminario sportivo che si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 20.30 a Villa Frua.

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di imparare come massimizzare le prestazioni sportive in sicurezza, ma anche a prevenire gli infortuni e migliorare le performance e il recupero, soprattutto per gli sportivi amatoriali.

I relatori del seminario saranno Marco Alfano (osteopata laureato in scienze motorie e Co-fondatore del Centro Major) e Fabio Rossi (fisioterapista e docente all’Università degli studi dell’Insubria). Gli esperti del Centro Medico Major condivideranno consigli pratici e strategie per aiutare i partecipanti a raggiungere i propri obiettivi sportivi, prevenire gli infortuni, ottimizzare le performance e accelerare il recupero.

Durante l’incontro, verranno trattati diversi temi fondamentali per gli sportivi. Si parlerà della definizione del livello di allenamento, della capacità di carico e del recupero, spiegando come valutare e bilanciare il proprio regime di allenamento. Inoltre, verranno analizzati i principali rischi di infortuni e come identificarli per prevenirli efficacemente. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla prevenzione, con tecniche di riscaldamento e stretching, mettendo a confronto gli approcci statici e dinamici.

Un altro argomento centrale del seminario sarà la discussione sui benefici e i rischi dell’allenamento con i pesi, cercando di rispondere alla domanda “Pesi Sì, Pesi No?”. Infine, verranno esplorate le tecnologie e le misurazioni da utilizzare pre e durante l’allenamento per gestire al meglio il carico di lavoro e ottimizzare le prestazioni sportive.

Alla fine del seminario, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a una sessione di domande e risposte con i relatori, permettendo di approfondire i temi trattati e ricevere consigli personalizzati. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, sportivi e non, desiderosi di migliorare il proprio stile di vita. Per maggiori informazioni e per confermare la propria presenza, si invita a contattare il Comune di Laveno Mombello o il Centro Medico Major.