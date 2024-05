“Lavinia è una tigre, il male non prevarrà sulla mia famiglia”

C’è anche Marta Criscuolo Limido, la mamma di Lavinia Limido, la donna sfigurata dall’ex marito davanti all’azienda di suo padre dall’ex marito, e che nello stesso agguato ha anche ucciso il padre Fabio, alla camminata per il centro”che è stata organizzata a sostegno della famiglia cosi duramente colpita da questi terribili fatti.

E alle domande dei giornalisti che le chiedevano come stava sua figlia, ancora ricoverata all’ospedale di Circolo dopo i drammatici fatti ha risposto: «Lavinia è una tigre, è stata una tigre quando è fuggita per salvare se stessa e suo figlio e anche oggi, quando ha subito un dolore così forte. Sta lottando e ottenendo risultati».

Quando le chiedono invece come sta lei risponde: «Io sto bene, ovviamente sono addolorata ma mio marito è in cielo e si è guadagnato il Paradiso. Ho in mente cosa fare: il male non prevarrà sulla mia vita e la mia famiglia. Continueremo i nostri programmi bellissimi che avevamo deciso di attuare. Abbiamo una strada tracciata e andremo avanti»

Un pensiero arriva anche a tutte le manifestazioni d’affetto e solidarietà arrivate in questi giorni: «Grazie, perché da tutta Italia mi arrivano messaggi. E a chi mi dice di non mollare: vi ringrazio tanto perchè avete un grande cuore che lancia frecce di calore che mi aiutano».

Marta Criscuolo Limido ha però anche parole di accusa: «La tragedia era annunciata da dodici denunce, e da un mio monito verbale a magistrato e polizia. Sapevano tutti che era pericoloso, ma il gip ha concesso solo divieto di avvicinamento: quell’uomo deve delle spiegazioni a me, alla mia famiglia e a tutta la comunità. Tutto questo succede e io sono qua perché certamente non c’è stata attenzione giusta da parte di autorità giudiziaria. E cosi si sono consumate decine di omicidi dall’inizio dell’anno».