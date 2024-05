L’Azalea della Ricerca, un fiore contro il cancro in occasione della Festa della Mamma

La tradizionale “Azalea della Ricerca” di Fondazione AIRC celebra quest’anno il suo quarantesimo anniversario con un evento speciale in occasione della Festa della Mamma. Domenica 12 maggio, circa 20 mila volontari si mobilitano in più di 3.500 piazze italiane per distribuire le azalee, simbolo di questa giornata dedicata alle mamme ma anche alla lotta contro i tumori che colpiscono le donne.

La Fondazione AIRC ha avviato questo progetto nel 1984 e, da allora, ha raccolto fondi significativi, circa 300 milioni di euro, che sono stati investiti in ricerche vitali per migliorare la diagnosi precoce, sviluppare trattamenti meno invasivi e più efficaci, e aumentare le possibilità di sopravvivenza. Oggi, la statistica ci dice che due donne su tre in Italia sopravvivono al cancro oltre cinque anni dalla diagnosi, grazie ai progressi fatti nella ricerca oncologica.

Quest’anno, per una donazione minima di 18 euro, i cittadini possono ricevere una pianta di azalea, accompagnata da una guida informativa che ripercorre i principali traguardi raggiunti dalla ricerca. L’iniziativa non è confinata solo alle piazze, ma è estesa anche online, con la possibilità di acquistare le azalee attraverso Amazon, rendendo ancora più ampia la partecipazione.

Nonostante i progressi, la lotta contro il cancro rimane una priorità, come sottolineato dalle recenti statistiche che registrano oltre 187.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne in Italia nel solo anno 2023. L’importanza della ricerca continua a essere un tema centrale, con il 90% delle donne intervistate da una recente indagine di Kantar Italia per Fondazione AIRC che considera la ricerca fondamentale per lo sviluppo di terapie sempre più efficaci.

L’evento dell’Azalea della Ricerca non solo è un’occasione per celebrare la resilienza e la speranza portate dalla ricerca scientifica ma rappresenta anche un momento di riflessione sulla trasversalità del cancro e sulla necessità di un impegno collettivo per sostenerla. Con ogni azalea acquistata, i cittadini contribuiscono direttamente al finanziamento di studi avanzati e all’offerta di nuove speranze per milioni di donne.