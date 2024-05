Le acque del Sorgiorile allagano la periferia Nord di Gallarate

Le violente piogge già dalla notte tra martedì e mercoledì hanno subito ingrossato il torrente Sorgiorile a Gallarate, che è straripato nella mattina di mercoledì.

Nonostante la vigilanza della Protezione civile sulle due diverse griglie in corrispondenza dei “tomboni” sotto via del lavoro e via Varese, la quantità d’acqua si è rivelata comunque ingestibile e il torrente ha invaso le strade in particolare nella zona delle azalee: l’acqua ha invaso via Pradisera e via del Lavoro, dove prima mattina era transitabile il sottopasso (poi svuotato dalla protezione civile). “Ma abbiamo problemi anche in via Brennero”, a Cajello, dice Pietro Orlandi della Protezione Civile.

in via Brennero, così come in via Sorgiorile, il torrente ha raggiunto il livello dei ponticelli.

Allagate anche a causa della pioggia le scuole Ponti.

Il Sorgiorile è noto per essere un torrente particolarmente “rabbioso”: di solito completamente in secca, si ingrossa facilmente in occasione delle piogge perché raccoglie l’acqua che scende dalla collina di Crenna, Cajello e Premezzo. Inoltre non ha attualmente alcun sistema di regolazione della portata, a differenza del torrente Arno che dispone delle vasche di laminazione tra Cavaria e Cedrate, in grado di assorbire le piene.

Molto alto il livello anche dell’Arno in centro. La Polizia locale ha chiuso anche il ponte di via Ronchetti.

Aggiornato alle ore 12:30 di mercoledì 15 maggio 2024.