Le foto di Riccardo Blumer al MaGa di Gallarate per Dialoghi di design

Giovedì 23 Maggio, dalle 19 alle 20.30, il Museo MAGA di Gallarate ospiterà un nuovo evento della rassegna Dialoghi di design 2024.

L’incontro, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese in collaborazione con la Fondazione Pio Manzù e il Museo MAGA, vedrà come protagonista Riccardo Blumer, noto designer e architetto.

Blumer presenterà il suo lavoro fotografico e letterario intitolato “Connotazioni”, un’esplorazione approfondita della relazione tra il corpo umano e alcune sedie da lui progettate per le aziende Alias, Poliform e Desalto. Partendo dal principio della nudità e dalla nozione di “corpo”, Blumer si è interrogato su come l’esperienza del corpo umano influenzi l’atto creativo del design funzionale, come quello di una sedia.

Il libro “Connotazioni” è una raccolta di 100 fotografie selezionate, realizzate in collaborazione con il fotografo Paolo Mazzo, su un totale di circa 3000 scatti prodotti tra il 2020 e il 2023. Le immagini ritraggono cinque modelli e modelle interagire con otto diverse sedie, con l’obbligo di mantenere una posizione di appoggio dei piedi, ma con libertà nella postura del resto del corpo. Questo approccio ha permesso di creare una selezione unica di fotografie che evidenziano assonanze tra il corpo umano e gli oggetti, mettendo in luce elementi comuni come talloni, braccia, testa, e concetti come contenere, esporre, raccogliere, e materiali come acqua, aria e terra. Ogni fotografia è accompagnata da una parola chiave che si sviluppa in una frase, offrendo una lettura poetica dell’opera.

Durante l’incontro, Blumer illustrerà la storia e il contesto che hanno portato alla realizzazione di “Connotazioni”, mostrando immagini della sua ricerca sia professionale che didattica. Presenterà inoltre alcuni dei suoi progetti di architettura e design e le performance realizzate con gli studenti dell’Accademia di architettura USI di Mendrisio.

L’evento prevede la proiezione di immagini di nudo integrale maschile e femminile. Pertanto, si raccomanda di verificare l’idoneità alla partecipazione in relazione alla presenza di bambini, minorenni, o persone che potrebbero sentirsi a disagio.

L’incontro è in presenza e in webinar: per partecipare al webinar gratuito, è necessario iscriversi tramite il nuovo portale di formazione del CNA a questo link.