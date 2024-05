Le proposte dei ragazzi per la tutela del Lago di Varese in mostra alla Vidoletti

È nata da un progetto di educazione ambientale promosso dalla sezione varesina della Lega navale italiana (Lni) la mostra ospitata dalla scuola secondaria di primo grado Vidoletti (IC Varese 3) con tutti i lavori premiati nel concorso provinciale dedicato alla tutela del Lago di Varese.

Una gara si sostenibilità, progettualità e impegno ambientale cui hanno partecipato numertosi studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie.

L’iniziativa è inserita nel contesto più ampio del concorso nazionale “Il mare al centro”, promosso da Lni e dal Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto, il valore del mare e sensibilizzare i giovani sui principi dell’educazione civica marittima.

La premiazione: un trionfo per le studentesse della Vidoletti

In settimana, alla cerimonia di premiazione proprio sulle sponde del Lago, erano presenti l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, il neo presidente Massimo Zuffi, la vicepreside dell’Istituto Comprensivo Varese 3 Vidoletti, Daniela Crespi e numerosi tra soci e curiosi.

Il primo premio è stato assegnato a Giorgia Macchi per i suoi disegni con un focus sull’inquinamento del Lago e sulla necessità di preservarne bellezza, rilevanza e attrattività turistica.

Gaia Meneghetti ha conquistato il secondo posto. La medaglia di bronzo è andata a Valentina Bellido Quezada. Menzioni d’onore sono state assegnate a Aurora Halilaj ed Emma Esposito.

Lni per la valorizzazione del Lago di Varese

Tutti i lavori sono stati inviati al Ministero per partecipare al concorso nazionale “Il mare al centro”.

«Siamo estremamente orgogliosi delle ragazze della Vidoletti – dichiara il delegato scolastico della Lni Sezione di Varese – così come di tutti gli studenti che hanno partecipato. Il Lago di Varese, recentemente tornato balneabile, è una risorsa naturale di grande potenziale sportivo e turistico che va tutelata e valorizzata. Un caloroso ringraziamento a tutte le istituzioni e a tutti gli studenti per il loro impegno e partecipazione, che hanno reso questo evento un successo memorabile.”.

La valorizzazione del Lago di Varese è un tema particolarmente caro alla Lni di Varese che, nel suo sessantesimo anniversario dalla fondazione della sezione, si impegna promuovendo eventi volti alla sensibilizzazione e grazie ai suoi soci volontari, organizzando attività veliche per i giovani e per ragazzi fragili.