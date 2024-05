Le serate al Festival della Maraviglia di Laveno Mombello

Il prossimo fine settimana, Villa Frua si trasformerà in un vivace centro culturale ospitando una serie di eventi imperdibili inseriti all’interno del Festival della Meraviglia in programma a Laveno Mombello il 17, 18 e 19 maggio. Con un’ampia gamma di proposte che spaziano dalla musica alla filosofia, dall’arte alla riflessione ambientale, c’è qualcosa per tutti i gusti e le sensibilità. Le serata, in particolare, permetteranno di partecipare a momenti che uniscono spettacolo e riflessione, parola e musica.

Gli appuntamenti serali iniziano con l’evento “Una cieca bellezza: sguardi, cecità e meraviglie” (prevista per venerdì 17 Maggio, ore 20.30 a Villa Frua). Gli autori del libro omonimo, Elena Malagoni e Filippo Visentin, offriranno un’esperienza coinvolgente che sfida le preconcette concezioni sulla cecità e la bellezza, invitando il pubblico a una riflessione più profonda sulle meraviglie del mondo che ci circonda. La serata sarà arricchita dall’esibizione al pianoforte di Filippo Visentin, artista non vedente. – Prenota il tuo posto e, se vuoi, fai già una domanda a Elena o a Filippo

Altrettanto intrigante sarà la conferenza – spettacolo “Non dire gatto- una fenomenologia del calcio”, tenuta da Matteo Saudino, noto anche come Barbasophia. Appuntamento per sabato 18 maggio, alle 20, a Villa Frua. In questa insolita fusione di filosofia e sport, Saudino esplorerà il mondo del calcio attraverso un’analisi filosofica, svelando le ideologie nascoste dietro le tattiche degli allenatori e invitando il pubblico a interrogarsi sulle proprie inclinazioni calcistiche. – Prenota il tuo posto qui

Nel frattempo, venerdì e sabato, il Festival OFF, ospitato nei locali di Laveno, offrirà uno spazio libero per espressioni artistiche diverse, dalla musica alla poesia alla letteratura, promuovendo l’incontro e lo scambio creativo tra artisti e pubblico.

Ma il weekend non si ferma qui: domenica sera, è previsto lo spettacolo “Detonazione” nel giardino di Villa Frua (in caso di maltempo verrà spostato all’interno). Un’esperienza musicale e tematica condotta da Carlotta “Lotta” Sarina, che attraverso la voce e il contrabbasso, ci porterà in un viaggio emozionante attraverso le sfide ambientali contemporanee. Carlotta “Lotta” Sarina fonde l’essere attivista, cantante e musicista e si definisce un’artista climatica. Durante la serata inviterà a riflettere sulle nostre azioni e sul futuro del pianeta, mescolando ritmi pop e pezzi classici per un’esperienza coinvolgente e memorabile. – Prenota il tuo posto qui .

Il festival si chiude con la OpenCircleSongs con una nuova dimensione della musica corale alla portata di chiunque voglia condividere il canto di gruppo. Non ci saranno spartiti, non si cantano dei brani ma si imitano le improvvisazioni del conduttore ripetendo delle semplici frasi musicali. Con con Costanza Sansoni e Oskar Boldre.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito, ma è gradita la prenotazione. Per tutto il programma del Festival della Meraviglial, le prenotazioni e per scoprire l’offerta culinaria a Km O: https://festivaldellameraviglia.org/.