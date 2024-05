Le strade della genitorialità nei primi mille giorni di vita dei bambini

La Biblioteca di Casciago ospita un ciclo di incontri con le professioniste del progetto “Dipende da come mi abbracci” a partire dal 23 maggio

La Biblioteca comunale di Casciago apre le porte ai genitori con figli fino ai tre anni di età cui è rivolto un breve ciclo di incontri a tema sulle strade della genitorialià nei primi mille giorni di vita del bambino.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, conta di tre appuntamenti, sempre il giovedì sera alle ore 18 nella sala letura della Biblioteca di Casciago a partire dal 23 maggio, secondo il programma riportato qui di seguito.

Giovedì 23 maggio, ore 18 – 19.30

Dipende da come mi pensi

Il viaggio del bambino nella mente del genitore

Giovedì 30 maggio dalle 18 – 19.30

Dipende da come mi parli

Dalla pancia alla culla, la comunicazione nei primi mille giorni di vita

Giovedì 6 giugno, ore 18 – 19.30

Dipende da come mi leggi

La lettura come mezzo di comunicazione nei primi mille giorni di vita

Ciascun incontro è gratuito e sarà tenuto da un’equipe di professionisti (educatore, ostetrica e psicologa) e si terranno presso la Sala Lettura della Biblioteca di Casciago.

Per info e iscrizioni: dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894

DIPENDE DA COME MI ABBRACCI: IL PROGETTO

Dipende da come mi abbracci è il nome del servizio per le mamme e i papà che stanno attraversando una fase delicata per l’attesa o la nascita di un bambino. L’iniziativa mette a disposizione un’équipe di ostetriche, psicologi, pedagogisti e assistenti sociali a sostegno dei genitori prima della nascita e nei primi 1.000 giorni di vita del bambino.

Il supporto, come la partecipazione al ciclo di incontri, è completamente gratuito e può essere richiesto anche a casa.

Crescere un bambino è un percorso difficile. Ma con il giusto sostegno puoi percorrerlo con serenità e fiducia. Il progetto Dipende da come mi abbracci è finanziato dal Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile e coinvolge tre province lombarde. L’obiettivo è sostenere la genitorialità ed è stata costituita un’équipe multidisciplinare integrata (ostetrica, psicologa, pedagogista e assistente sociale), la quale si occupa principalmente di azioni di indirizzo, cura e sostegno alla genitorialità.

Sul territorio il progetto viene portato avanti dalle operatrici dell’equipe multidisciplinare, con partner il Comune di Varese, nella sede in via Frasconi, 4 a Varese.

Per maggiori informazioni scrivere a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.