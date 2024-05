L’edicola a Sant’Antonino si fa anche bar per la frazione di Lonate

Una buona notizia a Sant’Antonino di Lonate Pozzolo, grazie all’azione di Rosanna Stringari e suo marito Perry James Landriscina, che hanno deciso di rilevare e rivitalizzare un’edicola in via Madonna, nel cuore della frazione, sotto i portici tra la chiesa vecchia e quella nuova. Un passaggio che previene la chiusura di un punto di incontro culturale cruciale. L0’intenzione dei gestori è di realizzare infatti un angolo caffetteria per compensare l’assenza di un bar nella frazione.

L’edicola, che per trentadue anni è stata gestita dallo stesso titolare, ha recentemente cambiato proprietà dopo un periodo di incertezza durante il quale la comunità temeva la sua scomparsa. Le trattative per il passaggio di consegne si sono concluse con successo, segnando un momento di rinascita per l’edicola e per il tessuto urbano della frazione, che è piuttosto povera di servizi, pur essendo nei fatti un popoloso paese e pur trovandosi in una zona certo non isolata, vicino a Malpensa.

Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, ha espresso il suo entusiasmo per l’investimento della coppia nel territorio vicino a Milano Malpensa: «Questo locale, salvato dalla definitiva chiusura, continuerà ad essere uno spazio importante per la frazione e una ‘sentinella’ di informazione per i cittadini» hanno dichiarato. L’edicola rimarrà un luogo privilegiato dove favorire la lettura di giornali, riviste e libri, offrendo un rifugio dall’iperconnessione moderna.

Questa nuova gestione non solo assicura la sopravvivenza di un presidio sociale fondamentale, ma rappresenta anche il primo passo di un progetto più ampio per il rilancio delle edicole come punti di offerta culturale e di aggregazione nella regione. La decisione di Rosanna e Perry di investire in questo spazio è un chiaro segnale del loro impegno nel sostenere e arricchire la vita comunitaria di Sant’Antonino.