Leggiuno intitola il campo sportivo a Gigi Riva. A “Rombo di tuono” anche una statua

Si terrà il 15 giugno l’intitolazione del campo sportivo di Leggiuno a Gigi Riva. L’appuntamento è alle 11 nel paese che ha dato i natali al campione di calcio, scomparso lo scorso gennaio. L’idea di intitolare il centro sportivo comunale di Via Fontana Vecchia a Rombo di Tuono è stata una scelta naturale, maturata ancor prima della scomparsa del calciatore.

L’amministrazione spiega: “L’idea di intitolare a Luigi “Gigi” Riva il Centro Sportivo comunale di Via Fontana Vecchia nasce un paio di anni fa praticamente in contemporanea alla Amministrazione Comunale e alla ASD Leggiuno Calcio (che utilizza l’area in concessione dal Comune). Era parso sin da subito il migliore segno di riconoscimento verso un grande sportivo. Oltre che un ringraziamento per il lustro dato alla sua terra natale e un esempio da dare ai bambini e ragazzi che animano il Campo sportivo. La decisione di intitolare il centro si è rafforzata dopo la morte di Gigi e dopo che alcuni rappresentanti della Amministrazione Comunale hanno partecipato alle sentite e partecipate esequie celebrate a Cagliari a fine gennaio 2024”.

E continua: “Dopo avere richiesto e ottenuto l’autorizzazione prefettizia si è costituito un gruppo di lavoro misto (Amministrazione – ASD Leggiuno Calcio) che ha portato alla definizione del programma della giornata. Abbiamo fortemente voluto che al centro della manifestazione, dopo la doverosa cerimonia ufficiale, vi fossero i bambini, ragazzi e lo sport. Abbiamo anche cullato, per qualche settimana, il sogno di potere avere tra le squadre partecipanti ai tornei, la Scuola Calcio Gigi Riva di Cagliari che purtroppo ha dovuto declinare l’invito per questioni logistiche e di trasferimento. A loro va comunque un sentito ringraziamento per le parole di gratitudine per l’invito e per l’incoraggiamento per la buona riuscita della iniziativa.

Durante la cerimonia di intitolazione verrà scoperta un’installazione metallica realizzata e donata dalla Società G.M Attrezzature di Caravate. Anche a loro, e soprattutto al titolare Sig. Michele Gambella va un enorme ringraziamento. L’opera, che raffigurerà Gigi Riva durante uno dei suoi memorabili gesti atletici, sarà posata su un blocco di granito a significare ulteriormente il legame con la sua amata terra sarda (detta anche l’isola di granito). Il sindaco Giovanni Parmigiani aggiunge che “alla cerimonia di intitolazione, oltre alle autorità civili e religiose, sono stati invitati molti amici “storici” di Gigi Riva che hanno condiviso con lui i primi anni di giovinezza sul polveroso campo dell’oratorio ma che hanno mantenuto, per gli anni successivi, un legame costante”.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale sta lavorando alla realizzazione di un documentario per raccontare il grande campione.