Levante, il 23 maggio esce “Manuale Distruzione – Dieci anni dopo”

Sarà disponibile a partire da giovedì 23 maggio “Manuale Distruzione – Dieci anni dopo”, la nuova versione dell’album di debutto di Levante che per la prima volta dopo 10 anni dalla sua pubblicazione torna al pubblico in una nuova versione completamente reincisa e arricchita dalle preziose collaborazioni degli amici di sempre, di artisti incontrati nel corso della sua straordinaria carriera e di giovani autori in cui tornare a specchiarsi e a cui dare fiducia come era accaduto a lei proprio 10 anni fa come Alberto Bianco, Brunori Sas, Colapesce Dimartino, Emma Nolde, Francesca Michielin, gIANMARIA, Santi Francesi, Francesco Bianconi, Lamante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Margherita Vicario.

Fuori per INRI, l’etichetta che lo pubblicò proprio 10 anni fa, “Manuale Distruzione – Dieci anni dopo” sarà disponibile a partire dalla data simbolica del 23 maggio (giorno del compleanno di Levante, quel 23 di cui l’artista racconta nel suo “LEVANTE VENTITRÉ – Anni di voli pindarici” disponibile su Paramount+) in digitale, Vinile in edizione limitata e numerata e per la prima volta in un formato CD, che si adatta al packaging delle successive pubblicazioni di Levante grazie alla presenza di un booklet valorizzato da nuovi scatti e foto d’archivio del Tour “Le Feste di Alfonso”. Da oggi in preorder su https://linktr.ee/ManualeDistruzione10.

Così Claudia Lagona (vero nome di Levante) ha annunciato questa significativa uscita: Dieci anni dopo. Ho così tante, TANTISSIME, I N F I N I T E, cose da raccontare che vi dirò semplicemente che sarà vostro il 23 maggio in tutti i digital store. Ps. Sono andata a dare un bacio a quella ragazza che oggi ha più sogni di ieri

Perché sì, è esattamente così, dopo 10 anni dal suo esordio discografico trascinato dal successo di quell’ “Alfonso” che negli anni è diventata un vero e proprio inno capace di andare oltre la sua generazione, Levante non ha ancora smesso di scrivere, comporre, produrre e suonare musica, parole, vita. Levante ha dimostrato di possedere una voce unica, intima e graffiante e non stiamo parlando solo del suo modo di cantare ma anche di tutto quello che viaggia nella sua mente, nella sua immaginazione e nei suoi occhi capaci di guardare il mondo mai in modo bidimensionale ma sempre da qualunque e verso qualunque direzione.

“MANUALE DISTRUZIONE – Dieci anni dopo” è un’ulteriore estensione di garanzia di un talento che ha saputo trovare la sua strada restando sempre fedele a sé stesso e alla propria originalità, passando a pieni voti la revisione del Tempo. Se la formula vincente di “MANUALE DISTRUZIONE” è stata quella di vestire la solitudine di una scrittura malinconica e inquieta con melodie accattivanti in tonalità maggiore, il passaggio di una decade ne ha determinato l’evolversi in una affollata festa di affetti, in uno slancio di serenità che solo un’anima risolta può affrontare e condividere. “MANUALE DISTRUZIONE – Dieci anni dopo” gioca con la temporalità a partire dalla copertina, di nuovo scattata con lo stesso abito davanti alla parete di una casa che è stata solo l’inizio del viaggio, ma con uno sguardo del tutto nuovo e pronto ad inaugurare un nuovo ciclo.

Prodotto tra le colline di Cavoretto insieme a Bianco (accanto a Levante 10 anni fa) e riletto oggi con l’aggiunta del tocco di Antonio Filippelli (produttore che ha curato gli ultimi lavori di Levante), il lavoro riesce a far coesistere l’intenzione indie e volutamente Lo-Fi degli anni ‘10 con una fresca patina pop in modo che la decade che divide le due versioni non strizzi più l’occhio a giochi di parole di decadenza e corrosione ma diventi un nuovo passo su cui ballare un famoso trenino.

Questa la tracklist completa della nuova versione di “MANUALE DISTRUZIONE – DIECI ANNI DOPO”:

Non Stai Bene feat Santi Francesi

Cuori d’artificio feat Colapesce, Dimartino

Memo feat Francesco Bianconi

Le margherite sono salve feat Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista)

Sbadiglio feat Brunori sas

Come quando fuori piove feat Margherita Vicario

Nuvola feat Emma Nolde

Alfonso

Farfalle feat Francesca Michielin

Senza Zucchero feat Malika Ayane

Duri come me feat Lamante

La scatola blu feat gIANMARIA

Mela feat Alberto Bianco

Nel frattempo, prosegue il tour “LIVE NEI TEATRI” che sta portando la cantautrice, autrice e scrittrice e la sua band di sempre (Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori) in giro per i maggiori teatri italiani (tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti) dopo il grande successo dello show unico all’Arena di Verona dello scorso settembre.

Insieme alle immancabili hit live tratte dai suoi cinque album (“MANUALE DISTRUZIONE” del 2014, “ABBI CURA DI TE” del 2015, “NEL CAOS DI STANZE STUPEFACENTI” del 2017, “MAGMAMEMORIA” 2019 e “OPERA FUTURA” del 2023), LEVANTE propone anche qualche perla che mancava in scaletta da molto. Alcune canzoni sono state rivisitate grazie all’aggiunta di strumenti come il violino e il contrabbasso elettrico che le portano su tappeti armonici più vicini al trip-hop che al sound originale, altre hanno ospitato e ospiteranno nelle prossime date gli artisti che Levante ha voluto accanto a sé in “MANUALE DISTRUZIONE – Dieci anni dopo”.

I prossimi appuntamenti in calendario sono il 10 maggio a Padova (Gran Teatro Geox), 11 maggio a Brescia (Gran Teatro Morato), il 13 maggio a Genova (Politeama Genovese), il 16 maggio a Trento (Auditorium S. Chiara) e il 19 maggio a Udine (Teatro Nuovo Giovanni da Udine). Rivedremo Levante sul palco questa estate per un appuntamento importante: calcherà il palco della data italiana degli Arcade Fire il 2 luglio alla Fiera Milano Live in quella che sarà la sua unica data estiva del 2024 (per informazioni www.vivoconcerti.com)

“La felicità è una cosa semplice. Ma questa allora, che semplice non è e non è stata, che cosa è?

La mia gioia immensa si esibirà sul palco il 2 luglio per concludere il tour teatrale nell’unica data estiva in programma prima del concerto degli Arcade Fire. Grazie, non potevo chiedere finale migliore.”

LEVANTE

Il 2024 si è aperto con l’uscita su Paramount+ di “LEVANTE VENTITRÉ – Anni di voli pindarici” una lunga intervista durante la quale l’artista ha voluto condividere con il suo pubblico (attraverso documenti inediti, foto e video) stralci di momenti intimi e preziosi strappati dal dietro le quinte, riflessioni, retroscena, riti scaramantici, momenti di gioia ma anche momenti di smarrimento di un 2023 che ha segnato un momento importante nella vita e nella sua carriera portandola oggi a un nuovo modo di concepire il futuro, quello a cui Levante guarda con occhi curiosi in attesa di altri traguardi da raggiungere.



