L’ex vicesindaco Gianni Mariotto guida a Monvalle la lista Fare Futuro

È Gianni Mariotto il candidato sindaco che guida la lista Monvalle Fare Futuro. La civica, che ha mosso i primi passi ufficiali in vista delle elezioni amministrative, è nata «dalla volontà di condividere un progetto che ha come scopo il benessere collettivo, da parte di un gruppo di persone già inserite nel contesto amministrativo pubblico del Comune di Monvalle, a cui si sono aggiunte nuove figure, a loro volta impegnate in attività di volontariato presenti in paese».

«Le nostre esperienze professionali e l’insieme delle competenze maturate – si legge nelle presentazione – saranno poste al servizio della comunità, per assicurare il massimo impegno nella gestione della “cosa comune”. Vogliamo caratterizzarci per la disponibilità all’ascolto delle esigenze dei cittadini, con una particolare attenzione per gli anziani, i giovani e tutte le tematiche sociali che negli ultimi anni hanno assunto maggiore rilevanza. Il nome della lista interpreta proprio questa nostra volontà: mettere in azione le conoscenze per agire nel presente e porre le basi del futuro. Siamo consapevoli che in questo periodo storico non ci siano soluzioni facili da trovare alle problematiche che si presentano nella gestione dell’amministrazione comunale ma riteniamo di avere il giusto grado di responsabilità per affrontarle».

Classe 1963, Gianni Mariotto, vanta una lunga esperienza nell’ambito dell’amministrazione locale. Ex funzionario di un istituto di credito è stato anche vicesindaco fino al 2019 ed è molto conosciuto in paese. Lo sostengono, come candidati consiglieri: Rossana Brescia, Elisa Lungarella, Jacopo Mariotto, Ivano Mazzocchi, Patrizio Strambi, Vincenzo Tolomeo e Pietro Vavassori.

«Abbiamo stilato un programma che tocca aspetti diversi dal bilancio alla comunicazione e all’associazionismo, aspetto fondamentale per la nostra comunità – spiega il candidato -. Tra le nostre priorità, abbiamo individuato una serie di interventi dedicati a garantire e potenziare i servizi ai cittadini e le politiche sociali così come quelli relativi alla gestione del territorio in un’ottica di promozione di uno sviluppo equilibrato che preservi l’ambiente naturale del nostro comune». I candidati saranno presenti con un gazebo, domenica 5 maggio, alla “Fiera di primavera 2.0”.

