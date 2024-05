Lezioni di legalità per gli studenti dell’Itet di Varese

Nell’ambito delle iniziative divulgative e informative dell’Agenzia, l’Ufficio delle Dogane di Varese ha partecipato ad un evento formativo rivolto agli studenti di alcune classi quarte dell’ITET di Varese.

In tale iniziativa didattica, organizzata e promossa dalla Dirigente scolastica prof.ssa Nicoletta Pizzato e condivisa dal Dirigente dell’UD di Varese, dott. Mauro P. Di Mirco, funzionari dell’ufficio doganale di Varese, dotati di specifiche professionalità, hanno illustrato ai ragazzi le competenze e il ruolo dell’Agenzia come fattore di sviluppo degli scambi commerciali e delle attività produttive, oltre che come elemento di salvaguardia della sicurezza e della legalità.

Al termine dell’intervento formativo è stato lasciato spazio alle domande degli studenti, che hanno manifestato interesse e curiosità per i temi trattati ed hanno accolto con entusiasmo l’occasione di confronto con l’autorità doganale.