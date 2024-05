Lezioni di medicina con i bimbi della materna di Malnate

Una mattinata di lavoro speciale alla scuola Materna ex Umberto I di Malnate con un peluche diventato cavia e tutto intorno i bambini protagonisti di un team medico.

“Qualche giorno fa – ci racconta la coordinatrice Consuelo Di Nanni – sono venute a trovarci le infermiere Paola e Mariangela ed il dottor Andrea. Una volta arrivati, hanno consegnato a tutti i bambini grandi della nostra scuola il proprio badge nominale, hanno spiegato il ruolo di infermieri e dottori e hanno fatto provare ai bambini diverse esperienze come fare una radiografia, intubare il nostro mega-peluche, medicare un’abrasione, misurare la febbre, misurare la pressione, auscultare il cuore, hanno imparato gli organi interni ed “ingessato” gambe e piedi”.

La lezione non si è fermata all’anatomia, ma i sanitari hanno spiegato quanto sia fondamentale il lavaggio delle mani.

“Al raggiungimento dei 5 anni – ha proseguito l’educatrice – è prevista la vaccinazione, i bambini, quindi, da mesi, stanno sperimentando, in maniera consapevole rispetto a quando erano più piccoli, questa esperienza. Ci è sembrato quindi il momento migliore per esorcizzare un po’ la paura di aghi, medici ed infermieri. Inutile dirlo, è stato un successone: i bambini sono stati attenti, interessati e collaborativi (ma non ne avevamo dubbi!)”.