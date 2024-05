L’Fbc Saronno è già proiettato alla prossima stagione: Marco Varaldi nuovo allenatore

(Foto paolozerbi.com)

Il campionato di Eccellenza ha concluso la stagione regolare domenica 5 maggio e l’Fbc Saronno ha terminato al decimo posto nel Girone A con 47 punti. Una stagione, la prima in categoria, dalla quale forse ci si aspettava qualcosina in più.

In casa biancoceleste si volta pagina e si guarda già alla prossima stagione, con la volontà di migliorare il risultato ottenuto nell’annata appena conclusa. Salutato l’allenatore Danilo Tricarico, la società ha presentato nella mattinata di mercoledì 8 maggio il nuovo mister.



Il direttore generale Marco Proserpio e il dirigente Gaetano Barletta hanno “tolto il velo” sul nuovo allenatore: Marco Varaldi. Profilo giovane (classe 1982), dopo una carriera terminata a 27 da portiere passata in Serie C tra Giulianova, Legnano, Biellele, Spal e Lecco, nell’ultima stagione è stato alla guida della Base 96, che ha chiuso il campionato – nello stesso girone degli amaretti – all’undicesimo posto con 46 punti, uno in meno dell’Fbc.

La conferenza stampa di presentazione è stata anche l’occasione per fare il punto sul futuro e sui progetti di rilancio delle strutture societarie.