Liberato nel bosco il capriolo rimasto intrappolato a Somma Lombardo

Un capriolo è rimasto incastrato nella recinzione del parco pubblico davanti all’ospedale di Somma Lombardo.

Verosimile che l’animale abbia cercato di uscire dal giardino passando attraverso la recinzione, rimanendo intrappolato. Ferito, non è stato in grado di liberarsi da solo.

A notarlo è stato un passante che ha avvisato subito i Vigili del Fuoco. Poco dopo, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia provinciale ittico venatoria per constatare le condizioni generali dell’animale ritenendo opportuno coinvolgere i veterinari di ATS per un primo soccorso.

L’intervento si è svolto venerdì 3 maggio in mattinata. L’animale è stato rimesso in libertà dopo le cure necessarie.