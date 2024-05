Limite di velocità diminuito da 70 a 50 chilometri all’ora in viale Europa: cosa succede all’autovelox

Una foto scattata in viale Europa a Varese ha scatenato una selva di domande tra gli automobilisti che quotidianamente percorrono quella strada, che da un anno circa vede un autovelox che “fotografa” chi supera il limite di velocità a 70 chilometri orari.

Da quando sono partiti i lavori al cavalcavia del Gaggianello, però, una cartellonistica provvisoria indica in quel punto il limite a 50 chilometri orari, e chi passa di lì si sta chiedendo: «Avranno adeguato questo limite anche all’autovelox?».

Un vero e proprio panico si è quindi scatenato tra i varesini, che si erano adeguati al limite di velocità – passato da 90 a 70 chilometri orari con fototrappola – solo a colpi di salatissime multe.

“Imputato” in particolare è proprio il cartello con il limite di 50 chilometri orari, posto proprio sopra il limite dell’autovelox: «Sono appena passato a 60 chilometri orari, riceverò la multa?» è uno dai tanti commenti che si possono leggere sui social.

Abbiamo provato a chiederlo all’Amministrazione Comunale, per chiarire la situazione e abbiamo ricevuto risposte confortanti: la prima, è che l’autovelox è ancora “tarato” sui 70 chilometri orari, quindi per chi non li supera “non scatta la foto”. Il cartello che vede il limite dei 50 chilometri orari è in realtà – ci spiegano – una “tappa di avvicinamento” apposta dalla ditta che sta lavorando al cavalcavia del Gaggianello: nell’area di cantiere il limite è infatti di 30 chilometri orari, velocità che si può raggiungere solo cominciando a rallentare per tempo.

Gli automobilisti possono perciò tirare un sospiro di sollievo, ricordando però di rallentare comunque in prossimità del cantiere per rispettare e lasciare in sicurezza gli operai al lavoro.

UN CANTIERE DA QUASI 900MILA EURO

I lavori di restyling del ponte del Gaggianello a Varese lungo viale Europa sono partiti il 15 aprile scorso. L’intervento, che prevede un restauro conservativo delle strutture in cemento armato del viadotto tra viale Europa e via Piero Chiara, prevede una spesa complessiva di 879.000 euro, ed è finanziato in parte dalla Regione Lombardia e in parte con risorse comunali.

Il progetto esecutivo prevede il risanamento delle lesioni e delle difettosità delle strutture in cemento armato, la verifica della resistenza meccanica e della durabilità dei materiali, la classificazione del rischio sismico e la definizione delle misure di sicurezza e di manutenzione dell’opera.

Il cantiere è diviso in quattro fasi per limitare le modifiche alla viabilità. Nella prima fase dell’intervento è prevista la chiusura al traffico di Largo Grassini. Dunque la viabilità sarà deviata sulle rampe e sulla rotonda sul ponte, in modo da lasciare collegato viale Europa con viale Piero Chiara, nelle due direzioni, e la via Metastasio in arrivo o direzione centro città.

Nella seconda fase invece verranno chiuse le rampe sud e mezzo anello della rotonda sul ponte. Quindi per chi proviene da via Metastasio non sarà possibile fare la rotonda sul ponte per andare in Viale Europa ma si dovrà utilizzare la rampa che scende verso via Piero Chiara in direzione della prima rotonda di Casbeno. Stesso discorso per chi proviene da Casbeno: non sarà possibile prendere la rampa direttamente per via Metastasio ma si dovrà proseguire in largo Grassini e poi viale Europa ed usare la prima rotonda per tornare indietro e poi salire dalla rampa nord in direzione via Metastasio.