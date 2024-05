L’innovazione digitale guida la crescita: TeamSystem premia i professionisti del lavoro

TeamSystem, azienda leader nel panorama italiano della digitalizzazione aziendale e dei servizi professionali, si colloca al centro di un’importante iniziativa volta a promuovere l’eccellenza di alcune figure esperte fondamentali per la ripresa economica del paese. Si tratta di “Lo scenario delle Professioni”, evento già coronato dal successo nell’anno precedente, uno degli appuntamenti più rilevanti per le piccole e medie imprese italiane.

TeamSystem, azienda leader nel panorama italiano della digitalizzazione aziendale e dei servizi professionali, si colloca al centro di un’importante iniziativa volta a promuovere l’eccellenza di alcune figure esperte fondamentali per la ripresa economica del paese. Si tratta di “ Lo scenario delle Professioni “, evento già coronato dal successo nell’anno precedente, uno degli appuntamenti più rilevanti per le piccole e medie imprese italiane.

Per comprendere meglio il rilievo di tale occasione, si consideri che il PIL nazionale è in costante crescita secondo le proiezioni macroeconomiche elaborate dalla Banca d’Italia: si stima un incremento dello 0,6% nel 2024, dell’1% nel 2025 e dell’1,2% nel 2026. Considerato il contesto, risulta cruciale il ruolo di consulenti del lavoro e commercialisti nelle aziende italiane, professioni che aiutano a garantire una solida e costante crescita economica nel tempo.

Grazie alla collaborazione di TeamSystem, Euroconference e Forbes, “Lo scenario delle Professioni” è giunto alla sua terza edizione e anche quest’anno avrà l’obiettivo di premiare in quattro categorie diverse i 100 migliori professionisti del settore che si sono distinti per leadership, competenza e abilità nel corso dell’anno precedente.

Partecipare all’iniziativa rappresenta un’opportunità unica, sia per chi ha una carriera avviata e sia per chi è all’inizio: quest’anno, per la prima volta, è stata prevista la categoria “Giovani professionisti”, ovvero i talenti che si sono già distinti per le loro competenze e abilità.

Il 14 maggio a Cernobbio (CO) le premiazioni nel corso dell’evento non saranno solamente l’occasione per farsi notare, ma anche un modo per riconoscere e valorizzare gli sforzi profusi nel rendere competitive, efficienti e vincenti le imprese italiane attraverso l’innovazione digitale, riconosciuta come catalizzatore indiscusso della crescita economica.

Non solo l’innovazione digitale migliora l’efficienza e la competitività delle imprese, ma apre anche nuove prospettive di business, contribuendo alla creazione di valore economico. TeamSystem rafforza così la propria convinzione sull’importanza di premiare coloro che si distinguono per la visione strategica nell’adozione e nell’implementazione di soluzioni digitali.